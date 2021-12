Jake Paul tient sa promesse de six ans en disant qu’il le « mérite » maintenant

« Putain de merde, je suis la fille la plus chanceuse du monde », a-t-elle écrit sur Instagram alors qu’ils montaient à bord d’un jet privé.

Paul – qui a récemment remporté une deuxième victoire sur Tyron Woodley après avoir battu l’ancien champion de l’UFC lors d’un match revanche – a également partagé des photos et des vidéos sur sa propre page Instagram, déclarant avec enthousiasme dans un clip : « Nous partons en voyage !

Et il s’avère que les vacances somptueuses verront également Paul accomplir un vœu qu’il a lui-même fait, car il n’a pas pris de «vraies vacances» depuis l’âge de 18 ans – ayant dit qu’il ne le ferait que lorsqu’il le mériterait.

S’adressant aux journalistes après le match revanche de Woodley plus tôt ce mois-ci, il a déclaré: « Je dois faire une pause.

« J’y vais sans arrêt depuis un an et demi et c’est beaucoup.