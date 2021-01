Angela Bassett parle de l’héritage de Chadwick Boseman dans le MCU

Après que le monde du divertissement ait fait face à la perte de Chadwick Boseman, on a beaucoup spéculé sur une éventuelle refonte de son rôle de T’Challa dans le MCU. Bien qu’aucun rapport n’ait émergé sur la direction de la suite de « Panthère noire», Ses producteurs ont déclaré que Boseman ne sera pas remplacé et que son absence sera quelque chose dont le film traitera.

Lors de la présentation de Disney à ses investisseurs en décembre dernier, Kevin Feige Je confirmerais que Boseman Il ne serait pas non plus ramené avec CGI, une décision qui a été applaudie par les proches de l’acteur décédé et les autres membres de la distribution, y compris le nominé aux Oscars. Angela Bassett.

« C’est intéressant. Je n’ai pas encore pensé à cette idée », commenterait-il Bassett dans une récente interview avec Entertainment Tonight, «Mais bien sûr, c’est Wakanda et ils sont, en termes de technologie, beaucoup plus avancés que le reste du monde et devraient pouvoir faire quelque chose comme ça », se référant à recréer T’Challa virtuellement.

Bassett Je garantirais que les deux Feige en tant que producteur et Ryan Coogler, réalisateur et scénariste du volet précédent, s’engage à livrer une histoire parfaitement équilibrée et planifiée. « Nous l’attendons donc, afin qu’ils puissent livrer. »

L’actrice reconnaît qu’ils ont désormais la responsabilité de faire un grand tournant dans l’histoire, car aucun des membres de la distribution n’était au courant de l’état de santé de Boseman. «Notre frère l’a gardé très près de sa poitrine. Mais son héritage, sa perte, l’amour et l’appréciation qu’il avait pour qui il était et ce qu’il partageait ne peuvent être remplacés. «

Il est manqué et apprécié et ne peut pas être dupliqué. C’est un immense honneur et oui, c’est complètement irremplaçable.

Bassett conclut en exprimant l’admiration qu’il ressentait pour Boseman sur le plateau avant son dévouement et son dévouement dans chaque séquence du tournage, le décrivant comme une personne avec un sourire contagieux avec «un bel esprit». « Panthère noire 2”A une date de sortie estimée au 8 juillet 2022.