Anniversaire Harry Potter : HBO Max a publié la première image des retrouvailles des protagonistes

Cette année est très spéciale pour les fans de Harry Potter. Après 20 ans, la saga emblématique est revenue au cinéma avec La pierre philosophale. C’est que, pour fêter son anniversaire, Warner a décidé de relancer le film sur grand écran pour se rappeler comment l’histoire du garçon qui a vécu a commencé. Cependant, il convient de noter que les festivités ne s’arrêtent pas là puisque Le 1er janvier, HBO Max diffusera les grandes retrouvailles des protagonistes.

Harry Potter Retour à Poudlard Il sera disponible sur la plateforme numérique dès la nouvelle année où seront présents de nombreux acteurs ayant participé aux différents films. Parmi eux, bien sûr, les plus attendus sont Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui ont donné vie au trio magique le plus important de l’histoire du cinéma. Et ce seront eux qui seront présents pour recevoir tous leurs compagnons.

Dans la première et fantastique bande-annonce publiée par HBO Max à propos de cette spéciale pour le 20e anniversaire de Harry Potter Il a été officiellement confirmé que les trois pistes sont déjà confirmées. De plus, bien sûr, la liste des invités à ne pas manquer de cet événement était également connue, mais la vérité est que malgré le fait que la première avancée a ému beaucoup, cela n’a pas suffi aux fans.

A tel point que, depuis la plateforme, Ils viennent de sortir la première image officielle de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint filmant un fragment de la spéciale. Dans ce document, les trois acteurs sont vus dans ce qui semble être le salon de la salle commune de Gryffondor où ils ont passé des années de leur vie à travailler. La carte postale elle-même transmet déjà la chimie que les protagonistes de l’une des sagas les plus importantes du cinéma continuent d’avoir.

« Comme s’ils n’étaient jamais partis», indique la légende de la photo qui a été publiée sur le compte Instagram de HBO Max. Et, sans aucun doute, c’est réel car Radcliffe, Watson et Grint sont à l’aise comme s’ils étaient à la maison. Bien sûr, il convient de noter que malgré le succès de la photographie, on ne sait pas plus ce qui sera capturé à l’écran et comment les autres membres de la distribution de Harry Potter.

