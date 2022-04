Xiaomi lance de nouvelles lunettes de soleil parfaites pour l’été : elles coûtent moins de 30 euros

Partager

A la recherche de nouvelles lunettes de soleil ? Jetez un œil à la nouvelle option de Xiaomi, avec un design renouvelé et plus de protection.

Si vous cherchiez du nouveau lunettes de soleil Pour cet été, Xiaomi a peut-être l’option parfaite pour vous. L’entreprise a renouvelé son célèbre modèle « Pilote »avec une nouvelle génération qui introduit des améliorations intéressantes, mais conserve son prix réduit de moins de 30 euros à changer.

Le Lunettes de soleil Xiaomi Pilot de la nouvelle génération ont été lancés en Chine, où ils peuvent déjà être achetés via la boutique en ligne de la marque dans deux couleurs différentes : noir et argent avec cristaux bleus. Pour le moment, il n’est pas clair si les verres finiront par atteindre le reste des pays du monde.

Protection UV400 et revêtement anti-fouling dans des lunettes de soleil ultralégères

Les lunettes de soleil Xiaomi conservent conception d’aviateur qui était déjà présent dans la première génération, mais ils améliorent des aspects tels que le masseva peser seulement 22 grammes.

Ils sont en métal –inox pour la structure, et aluminium pour la charpente–, et leur verre a une couvrant capable de repousser la sueur, les gouttelettes d’eau et les empreintes digitales. De plus, les lentilles ont une Niveau de protection UV400, qui assure une protection complète contre les rayons UVA et UVB. Ainsi, les verres sont capables de bloquer tous les rayons UV d’une longueur d’onde inférieure à 400 nanomètres.

Le Prix ​​​​des lunettes de soleil Xiaomi Pilot est de 199 yuans en Chine, soit environ 28,6 euros pour changer. Bientôt, il sera probablement possible de trouver les lunettes dans les magasins d’importation les plus populaires.

