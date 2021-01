Godzilla contre. Kong Trailer est enfin arrivé

La première remorque pleine longueur pour Godzilla contre Kong est là. Nous avons reçu une nouvelle affiche pour la prochaine entrée dans le MonsterVerse plus tôt cette semaine. À l’époque, il avait été promis que la bande-annonce serait mise en ligne dimanche. Fidèles à leur parole, Legendary et Warner Bros. ont révélé les images de la bagarre de monstres à succès. Réalisé par Adam Wingard (Blair sorcière, Menace de mort), les deux bêtes emblématiques s’affronteront dans une confrontation moderne où une seule prévaudra. La question est de savoir qui l’emporte?

WarnerMedia sort tous ses films 2021 à la fois en salles et sur HBO Max. L’annonce initiale a secoué Hollywood car elle représentait un mouvement sans précédent à l’ère du streaming. Il a également ébouriffé des plumes. De nombreux A-listers n’étaient pas très heureux de la nouvelle. Légendaire, en particulier, n’était pas ravi car ils ont cofinancé Godzilla contre Kong et avait répondu à une offre importante de Netflix. En fin de compte, les deux parties ont réussi à s’entendre sur la question.

Cela sert de quatrième entrée dans la franchise MonsterVerse. La série a débuté avec 2014 Godzilla, réalisé par Gareth Edwards. Cela a été suivi par Kong: Skull Island en 2017, qui était dirigé par Jordan Vogt-Roberts et nous a apporté une nouvelle version de King Kong. Quoique une vision beaucoup plus petite de la bête dans les années 70. Il a fait de la croissance dans les décennies qui ont suivi. Plus récemment, nous avons obtenu Godzilla: le roi des monstres de 2019. Réalisé par Michael Dougherty, la suite chargée de monstres a amené Rodan, Mothra et Ghidorah dans l’équation. Cependant, cela a été largement considéré comme une déception critique et commerciale.

Godzilla contre Kong cherche à changer les choses. Nous avons un nouveau directeur avec Adam Wingard. Sans parler d’une prémisse alléchante pour les fans de kaiju. Le casting comprend Millie Bobby Brown (Choses étranges) et Kyle Chandler (Manchester au bord de la mer), Julian Dennison (Deadpool 2), Brian Tyree Henry (Spider-Man: dans le Spider-Verse), Demian Bichir (La nonne), Alexander Skarsgard (Gros petits mensonges), Eisa Gonzalez (Chauffeur bébé), Jessica Henwick (Sous-marin), Salle Rebecca (Le prestige) et Lance Reddick (John Wick: Chapitre 3).

Dans Godzilla contre Kong, les légendes se heurtent alors que Godzilla et Kong, les deux forces les plus puissantes de la nature, s’affrontent dans ce qu’on appelle «une bataille spectaculaire pour les âges». Monarch, la société qui a été au centre du MonsterVerse depuis le début, se lance dans une mission périlleuse dans un fantastique terrain inconnu. Au cours de ce voyage, ils débloquent des indices sur les origines mêmes des Titans, ainsi qu’une conspiration humaine qui menace d’effacer à jamais les créatures, bonnes et mauvaises, de la face de la planète.

Pour l’essentiel, la franchise s’est avérée un succès, rapportant à ce jour plus de 1,4 milliard de dollars au box-office mondial. Roi des monstres est la seule déception du groupe. Nous verrons bien assez tôt si ce film peut remettre les choses sur les rails. Godzilla contre Kong arrive dans les salles et sur HBO Max le 26 mars de Warner Bros. Assurez-vous de regarder la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong, HBO Max, Streaming