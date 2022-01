Andrew Garfield et sa condition pour choisir à quels fans il peut parler dans la rue

Andrew Garfield, l’un des acteurs les plus appréciés du public pour ses performances attachantes comme dans l’un de ses derniers films pour Netflix, Tic Tic… Boum ! Ou son retour en tant que Homme araignée Au box-office Pas de retour à la maison, a pour condition de saluer ses fans dans la rue.

Après avoir vécu plusieurs situations inconfortables, il a dû établir certaines limites, et bien que l’acteur ait précisé qu’il aime parler à tous ses fans, car ils ont toujours quelque chose à lui dire, il a également expliqué comment il choisit à qui il parle. et par qui il passe. .

Lors d’une cérémonie de Salon de la vanitéoù était-il aussi dakota johnson, Andrew a révélé que, pour parler à ses fans dans la rue, sa seule condition est très simple : ne pas être traité comme une superstar. Uno de los 3 hombre araña que hemos podido ver en la pantalla grande, no quiere que la gente lo vea como alguien inalcanzable, pues si ve que alguien llega muy emocionado y sólo quiere conocer al actor y no al individuo, fingirá que en realidad no c’est lui.

Vous pourriez également être intéressé par : Harry Potter : Tom Felton ne se sent plus pressé par la célébrité.

“Si alguien se acerca y me pregunta ‘Oye, ¿eres Andrew Garfield?’, puedo sentir la energía con la que hacen esa pregunta, pues no quieren hablar conmigo como persona, entonces sólo les digo que me parezco demasiado a Andrew”, comentó l’acteur.

Le gagnant de Golden Globe, il ne demande qu’à être vu comme une personne de plus, quelqu’un avec qui on pourrait discuter dans la rue ou dans le bus, car il sait qu’il peut partager beaucoup de choses, au-delà de sa vie d’acteur. « Si je suis cet Andrew Garfield que vous recherchez, alors je dirai oui. Je me donne la permission d’être ordinaire, d’être juste une personne. Si quelqu’un est ouvert à cela, à être une personne normale et non une célébrité, alors nous pouvons avoir une merveilleuse conversation. »

Récemment, à l’image de sa participation au film mettant en vedette Tom Holland a provoqué un tollé parmi les fans, il y a plusieurs possibilités que Garfield revienne une fois de plus dans le Univers cinématographique Marvel. Ceci afin de clore complètement l’histoire de la « Incroyable Spider-Man », qui n’a jamais été complètement fermée.