Star Wars: Knights of the Old Republic Remake confirmé pour PS5

Suite aux rumeurs, un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic a été annoncé pour PlayStation 5. Il est développé par Aspyr Media, qui travaille sur des remasters de divers titres Star Wars depuis quelques années. La bande-annonce extrêmement rapide confirmant la nouvelle montre Dark Revan en train d’allumer son sabre laser, et c’est à peu près tout. Aucune date n’a été fixée, mais nous savons que ce sera une exclusivité de la console PS5 au lancement.

« Avec Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake, notre espoir est de donner aux nouveaux venus de la série et aux fans de longue date une expérience qui peut vivre aux côtés des meilleures versions modernes. Nous la reconstruisons à partir de zéro avec les dernières technologie pour correspondre à la norme d’innovation révolutionnaire établie par l’original, tout en restant fidèle à son histoire vénérée », a déclaré Ryan Treadwell d’Aspyr Media sur le blog PlayStation.