L’ancien membre du groupe de Johnny Depp affirme qu’Amber Heard l’a rendu fou « jusqu’à la folie »

L’ancien membre du groupe de Johnny Depp a affirmé que le mariage de l’acteur hollywoodien avec Amber Heard « avait ruiné sa vie » et l’avait conduit « au point de la folie ». Vous pouvez regarder un extrait de l’interview ici :

Rappelant le parcours de Depp depuis lors, Hanti a décrit comment l’ancienne partenaire de Depp depuis 14 ans et mère de ses enfants Vanessa Paradis était une « belle âme ».

Dans un extrait du documentaire à venir, Hanti déclare : « Il a eu quelque chose de spécial avec Vanessa et il l’a foutu en l’air. »

Poursuivant pour discuter de Heard, qui a rencontré Depp en 2009 sur le tournage de Le journal du rhum, il a expliqué: « Elle vient de le voir venir. Elle a eu l’opportunité de faire partie de ce film et elle l’a travaillé.

« Elle est entrée dans la tête de John et l’a rendu complètement fou au point qu’il buvait et se droguait, au point de devenir fou. »

La série documentaire devrait raconter l’histoire à partir de deux « perspectives polarisées » du divorce et des batailles juridiques de Heard et Depp, l’une représentant le récit des événements de Depp et l’autre représentant celui de Heard.