Alien 3: le scénario original infâme de William Gibson apparaît comme un roman

Le réalisateur David Fincher s’est consacré à la série culte après Ridley Scott et James Cameron Extraterrestre et en 1992 a mis en scène la troisième partie « Extraterrestre 3«De la franchise populaire. Mais le cinéaste primé n’est pas vraiment satisfait de son travail, il s’est même distancé plus tard du film.

Aussi l’un de ses auteurs William Gibson eu peu de chance avec le film de science-fiction sur Sigourney Weavers Ellen Ripley et sa rencontre renouvelée avec l’infâme Xénomorphe.

Le sien premier brouillon du script le film n’a pas été accepté après tout. Au lieu de cela, il y avait beaucoup plus de versions d’auteurs différents, jusqu’à ce que finalement, après six ans de production, la version familière du film apparaisse au cinéma.

Sigourney Weaver comme Ripley dans Alien 3 © 20th Century Fox

Mais à quoi ressemblerait «Alien 3» si la version de William Gibson était réellement transformée en film? Nous ne saurons probablement plus. Après plus de 26 ans, il y a encore un petit avant-goût: le scénario jamais publié de William Gibson est devenu Sorti en bande dessinée en 2019 – et était très populaire auprès de la communauté de fans « Alien ». Après tout, l’auteur est devenu célèbre pour son roman de science-fiction révolutionnaire « Neuromancer » de 1984 et est depuis connu sous le nom de « Parrain du cyberpunk« .

Maintenant, l’éditeur intervient et donne un avis Version romaine à: « Aliens 3: le scénario non produitPar William Gibson sera publié sur 31 août dans le commerce.

En quoi le scénario « Alien 3 » de William Gibson est-il différent du film?

Le film n’a pas grand-chose en commun avec la première version de William Gibson. Dans le film sont connus pour être Ellen Ripley, petit triton, caporal Hicks et le Android Bishop d’après elle Échapper au LV 426 sur le Chemin vers la terreà bord de leur vaisseau spatial USS Sulaco un incendie se déclare et les oblige à utiliser une nacelle d’évacuation sur le Planète Fiorina atterrissage d’urgence. Ici se trouve «Fureur 161», une colonie pénitentiaire pour les criminels graves. Lorsqu’ils sont attaqués par l’extraterrestre, Ripley doit découvrir qu’une reine extraterrestre a été transplantée en elle. La fin du film doit être connue.

En comparaison: Le scénario « Alien 3 » de William Gibson commence également après les événements mortels du film précédent. Ici, cependant, cela devient Vaisseau spatial avec les corps de sommeil profond de Ripley, Hicks, Newt et Bishop von der Union des peuples progressistes capturée. Ils découvrent également un passager clandestin à bord du navire – un xénomorphe. La découverte porte ses fruits Concurrence entre différents gouvernements autour de l’extraterrestre qui veut utiliser l’être extraterrestre de l’espace comme une arme biologique à ses propres fins. Cependant, cette version était trop politique pour le studio de cinéma Fox, c’est pourquoi elle a finalement été rejetée.

40 ans d’Alien: à quoi ressemble l’avenir?

Pendant ce temps, la franchise « Alien » appartient au groupe Disney, qui a repris les droits avec le rachat de Fox. Premiers plans pour un Suite de la série Cela existe déjà. Si récemment est devenu un première série extraterrestre a annoncé que Marvel Comics est également dédié au tristement célèbre Xenomorph avec sa propre série de bandes dessinées extraterrestres.

Le studio prévoit également d’autres films pour le cinéma. Alors que Ridley Scott continue avec une suite de son dernier petit succès Films Prequel estime, Disney semble plus probable Plans pour Alien 5 pour avoir. Il n’y a actuellement pas plus d’un script terminé à signaler.

