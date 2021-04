Guide: Meilleurs RPG PS5

Quels sont les meilleurs RPG PS5? La dernière console de Sony est encore très jeune, mais elle a déjà accumulé une solide petite bibliothèque de jeux de rôle. Ce genre large abrite de nombreux styles différents; Les RPG peuvent être en monde ouvert ou très linéaires. Ils peuvent avoir une action ou un combat au tour par tour. Ils peuvent offrir une liberté totale aux joueurs ou être strictement axés sur l’histoire. Il y a beaucoup à prendre en compte pour déterminer les meilleurs RPG sur PS5, mais dans ce guide, nous l’espérons, utile, nous allons partager nos réflexions sur les jeux les plus puissants du système.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de ce que nous pensons être les meilleurs RPG sur PS5. Encore une fois, cependant, la nouvelle console de Sony en est au début, donc cette liste actuelle n’est en aucun cas définitive. Nous le mettrons à jour en conséquence au fur et à mesure que d’autres RPG seront publiés sur PS5, alors assurez-vous de revenir.

Il convient également de souligner que tous les jeux de notre Meilleurs RPG PS4 list sont lisibles sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Si vous voulez vraiment élargir vos horizons RPG, donnez-lui un look.

10. Mortal Shell: édition améliorée (PS5) Éditeur: PlayStack / Développeur: Symétrie froide Date de sortie: 4 mars 2021 ( Etats-Unis ) / 4 mars 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Longueur moyenne: 12 heures Système de combat: action Mortal Shell s’inspire clairement des jeux Souls, mais son truc est que vous pouvez habiter différents corps, ou « coquilles ». Cette mécanique intrigante donne à Mortal Shell à la fois une identité et un avantage, tout en rendant l’aventure un peu plus accessible que les offres punitives de ses pairs. Avec une atmosphère riche et un combat réactif (mais toujours délibéré), Mortal Shell est une alternative solide à Souls sur PS5.

9. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PS5) Éditeur: Koei Tecmo / Développeur: Rafale Date de sortie: 26 janvier 2021 ( Etats-Unis ) / 29 janvier 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Longueur moyenne: 45 heures Système de combat: Commande basée en temps réel Atelier Ryza 2 marque la première incursion de la vaste série sur PS5, et c’est encore un autre volet sain. Les jeux Atelier ne sont certainement pas pour tout le monde, mais si vous recherchez un RPG assez détendu et confortable, alors ce nouveau titre vaut le détour. Un casting typiquement amusant de personnages garde l’histoire engageante, et il existe une gamme d’environnements colorés à explorer.

8. Immortels Fenyx Rising (PS5) Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Québec Date de sortie: 3 déc.2020 ( Etats-Unis ) / 3 déc.2020 ( Royaume-Uni / UE ) Longueur moyenne: 40 heures Système de combat: action Immortals Fenyx Rising est essentiellement la version d’Ubisoft de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, parsemée d’Assassin’s Creed Odyssey pour faire bonne mesure. C’est une aventure basée sur la mythologie grecque, se déroulant dans un monde ouvert rempli de combats, d’énigmes et de secrets. Comme la plupart des offres du monde ouvert d’Ubisoft, la structure de jeu est très formulée, mais il y a un charme caricatural dans les personnages et la narration. Une excursion amusante pour les joueurs de tous âges. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

7. Outriders (PS5) Éditeur: Square Enix / Développeur: Les gens peuvent voler Date de sortie: 1er avril 2021 ( Etats-Unis ) / 1er avril 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Longueur moyenne: 30 heures Système de combat: Jeu de tir à la troisième personne avec capacités / compétences Outriders est un jeu de tir de butin, mais il va un peu plus loin dans le genre du jeu de rôle avec une histoire de personnage impliquée. Cependant, le combat chaotique est vraiment au centre de l’expérience, où des armes croquantes se combinent avec des compétences de destruction basées sur les classes. Outriders est très amusant à son meilleur, et même quand ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours amplifier l’action avec un ou deux autres joueurs en coopération.