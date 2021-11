Ghostface est de retour dans la nouvelle featurette Scream Sneak Peek

Paramount Pictures a publié une nouvelle featurette pour Scream soulignant le retour de Ghostface. Alors que la véritable identité du slasher masqué a changé à chaque épisode de la série, le personnage « Ghostface » est toujours facilement identifiable par cette voix distincte, expliquée dans l’histoire comme un changeur de voix de haute qualité, avec ce masque unique. Il (ou elle) est de retour pour répandre plus de sang dans Pousser un cri, comme vous pouvez le voir dans la featurette ci-dessous.

Comme pour les précédents films Scream, le nouveau Pousser un cri mettra une nouvelle fois Sidney Prescott et ses amis au cœur d’une nouvelle série de meurtres menés par un agresseur inconnu (ou des agresseurs) portant le masque Ghostface. Le synopsis se lit comme suit : « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux ait choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé mortel de la ville. »

Neve Campbell revient pour jouer à nouveau Sidney Prescott, laissant certains fans se demander si le personnage emblématique succombera enfin aux déchaînements meurtriers de Ghostface. Il en va de même pour Gale Weathers et Dewey Riley, interprétés respectivement par Courteney Cox et David Arquette. Vont-ils tous tenter leur chance après avoir survécu à quatre massacres de Ghostface ?

Dans la nouvelle featurette, le producteur exécutif et scénariste original de Scream, Kevin Williamson, se joint au casting pour parler du lien entre la série de films originale et ce nouvel opus. Le personnage de Melissa Barrera, Sam, se retrouve maintenant ciblé par quelqu’un prenant le personnage de Ghostface. Elle appelle à l’aide ceux qui ont eu affaire à Ghostface dans le passé, créant une équipe entre les personnages originaux et la nouvelle distribution.

Jenna Ortega est une autre nouvelle star qui, d’après la bande-annonce et cette nouvelle featurette, aura une scène similaire à Casey Becker de Drew Barrymore du premier Pousser un cri. Elle est seule lorsque le nouveau Ghostface la harcèle au téléphone, et si nous sommes honnêtes, les chances de survie du personnage ne semblent pas trop élevées. Les autres nouveaux membres de la distribution incluent Mason Gooding, Jack Quaid, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ben Ammar, Mikey Madison et Kyle Gallner.

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett sont les administrateurs de Pousser un cri en tant que premier barreur Wes Craven est décédé. James Vanderbilt et Guy Busick ont ​​écrit le scénario. Aller de l’avant avec la série sans l’implication de Craven n’a pas été facile pour la distribution originale, mais Neve Campbell a décrit à quel point elle se sentait à l’aise de signer lorsqu’elle a vu le respect que les réalisateurs avaient pour Craven et les films précédents de la série.

« J’ai toujours eu l’impression que ce serait trop difficile de le faire sans Wes », a-t-elle déclaré précédemment à Variety. « Il était le maître de ces films. Il a fait un si beau travail dessus. Nous étions une famille. »

Campbell a ajouté: « Ils ont dit qu’ils étaient essentiellement des réalisateurs à cause de ces films. Ils sont vraiment ravis de faire partie de ces films et quel honneur c’est de les faire, et qu’ils veulent vraiment rendre justice à Wes et honorer son héritage. » Pousser un cri devrait sortir dans les salles de cinéma le 14 janvier 2022.

Sujets : crier 5, crier