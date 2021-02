Ainsi, vous pouvez facilement (mais pas officiellement) installer Google Play sur les téléphones Huawei

Il y a quelques semaines on se demandait si Huawei continuerait à mettre à jour la base Android sur ses mobiles, au moins jusqu’à l’arrivée d’HarmonyOS, et la réponse sera sûrement positive alors que ses terminaux garder Android allumé coeur avec les services mobiles Huawei Par dessus.

Dans tous les cas, HMS continue de croître, et bien que Huawei insiste pour déclarer qu’il ne reviendra pas sur les services Google Play sur ses appareils, il est probable qu’en ce qui concerne les utilisateurs que vous manquez certains des services officiels de Google que le géant de Mountain View a par contre recommandé de ne pas installer sur des mobiles non certifiés comme Huawei.

Nous ne comprenons pas cet Android sans Google, pas plus que la plupart des utilisateurs, donc la communauté Android s’est déjà mise au travail pour nous apporter méthodes pour apporter les services Google Play aux téléphones Huawei, autant qu’ils ne sont pas recommandés et autant qu’ils le sont méthodes non officielles.

C’est le moyen le plus simple d’installer les services Google Play sur les mobiles Huawei

Le plus simple a été présenté par GSMArena en écho à un tutoriel Technobaboy, avec instructions testées sur les smartphones Huawei mais sûrement aussi fonctionnel dans les terminaux Honor, dans lesquels vous pouvez installer Google Play à l’aide de l’application Chat Partner comme un pont.

Il convient de noter précédemment que même avec cette méthode vous ne pourrez pas installer Netflix ou d’autres services qui nécessitent la protection contre la copie de Google Play Protect, mais au moins vous aurez accès à l’univers des applications disponibles sur Google Play.

Comment est-il fait? Eh bien, nous allons vous l’expliquer car c’est très rapide …

La première chose à faire est de télécharger l’application Chat Partner sur votre mobile, qui pèse environ 147 Mo. Ensuite, vous devez exécuter l’application sans avoir besoin s’identifier. Un menu apparaîtra où il suffit d’appuyer sur « Détecter l’appareil » et puis sur « Réparer maintenant » Le gestionnaire de périphériques s’ouvre, et une fois ouvert, appuyez sur « Activer ». Cela fera installer Google Play automatiquement sur vos téléphones Huawei, et une fois terminé, vous n’aurez plus qu’à redémarrer le terminal. Enfin, ouvrez simplement le Google Play Store, inscrivez-vous avec votre compte Google et installez le reste des applications du géant de Mountain View depuis le magasin. Vous pouvez maintenant désinstaller Chat Partner.

Il existe également cette autre procédure si le processus ne fonctionne pas ou si vous obtenez l’erreur que le terminal n’est pas certifié par Google Play Protect, mais vous pouvez voir que c’est une méthode facile pour toute la famille, qui en moins de cinq minutes sera terminée sans compromettre le smartphone ou son intégrité fonctionnelle.

Dans les différents forums nous avons trouvé des utilisateurs qui l’ont essayé sur Huawei P40 Lite avec un succès total, d’autres avec Mate 30 Pro qui ont reçu l’erreur de « non certifié » Oui la plupart sont satisfaits car ils ont certainement réussi à avoir Google Play et des services qui donnent du sens à Android sans avoir besoin de racine pas de choses étranges.

Ce n’est évidemment pas une méthode officielle, simplement un solution de contournement trouvé par la communauté, et nous ne savons pas combien de temps il continuera à fonctionner ni si c’est complètement sûr. Essayez-le uniquement à vos risques et périls, si vous le souhaitez, et si vous l’êtes, faites-le nous savoir dans les commentaires du résultat.

Sur 45Secondes.fr | Les téléphones Huawei et Honor recevront-ils Android 11? Voici comment les tensions de Huawei avec les États-Unis vous affectent

Plus d’informations | Technobaboy

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂