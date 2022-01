Acheter Uncharted: Legacy of the Thieves Collection – Guide de précommande

Dans le manteau de Uncharted: Collection Legacy of Thieves le package remaster sortira fin janvier 2022 pour PS5, les deux aventures-action Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted : l’héritage perdu contient.

Vous pouvez déjà précommander la collection de jeux révisée en versions physique et numérique pour la PlayStation 5. Dans cet article, nous vous donnons un aperçu des nouvelles fonctionnalités de la PS5 et vous répertorions auprès de quel revendeur vous pouvez commander.

Acheter Uncharted: Legacy of the Thieves Collection

Il existe plusieurs façons d’acheter la collection. Sous forme physique pour votre rayon vous réglez en totalité chez les différents revendeurs 49,99€.

Les joueurs qui ont déjà acheté Uncharted 4 : A Thief’s End, Uncharted : The Lost Legcy ou le bundle numérique contenant les deux titres pourront jouer à partir du 28 janvier 2022 un surclassement payant pour 10 euros à la version numérique d’Uncharted: Legacy of Thieves.

Lors de la mise à niveau à l’aide d’une version de disque PS4, la lecture de la version numérique PS5 nécessitera toujours l’insertion du disque PS4 dans la console. La mise à niveau n’est pas disponible pour les propriétaires de la version numérique d’Uncharted 4 : A Thief’s End ajoutée à la bibliothèque de jeux dans le cadre d’un abonnement PlayStation Plus. Si vous possédez la version disque du jeu PS4 mais la PS5 Digital Edition sans lecteur de disque, vous ne pourrez pas acheter la version PS5 au prix réduit.

Les modes multijoueurs d’Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy ne font pas partie de la Collection.

©Sony/Naughty Dog

Ces fonctionnalités PS5 vous attendent

La collection a donné aux deux jeux diverses mises à jour graphiques, un son 3D, des temps de chargement plus rapides et l’utilisation du retour haptique et des déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense.

Du côté graphique, vous pouvez utiliser l’option qualité prioritaire pour une résolution 4K à 30 images par seconde, l’option performances prioritaires, qui vise une fréquence d’images de 60 images par seconde et un mode Performance visant 120 images par seconde avec une résolution Full HD en liaison avec des écrans compatibles.