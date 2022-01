Leonardo DiCaprio dit que les neuf prochaines années sont les plus importantes de votre vie

le Ne lève pas les yeux L’acteur et militant du changement climatique a décrit certains des impacts auxquels la planète sera confrontée si nous laissons les températures augmenter au-delà de 1,5 degrés Celsius, notamment le réchauffement et l’acidification des océans.

S’adressant à Deadline, il a déclaré: « J’ai eu deux grandes passions dans ma vie. Cela a été d’agir, de protéger le monde naturel et de faire passer le message sur la crise climatique.

Il a poursuivi en ajoutant: « La chose principale à laquelle cela se résume est que si vous êtes un individu, vous, A, devez vous impliquer. Vous devez voter pour des personnes qui se soucient de cette question et prennent la science au sérieux. Et nous ne devrions pas avoir de dirigeants élus, au niveau de l’État, au niveau de la ville ou au niveau national qui n’écoutent pas la science, en particulier dans ce pays.

« Par population, nous sommes par habitant les plus gros pollueurs du monde, et même les scientifiques le disent depuis des décennies maintenant.

« Nous devons donner l’exemple au reste du monde. Nous sommes une nation incroyablement riche et nous devons faire cette transition. »

Parlant du seuil de température, il a poursuivi : « Si nous atteignons ce seuil de 1,5 degré, où nous atteignons ce certain point dans la nature, il y a toutes sortes de points de paratonnerre avec le méthane et la toundra et le réchauffement de nos océans, l’acidification de nos océans.