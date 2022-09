Références à « Rocky » dans la saison 5 de « Cobra Kai »

La série « cobra kai”, qui est disponible via la plateforme netflixainsi que son prédécesseur le film « Karate Kid » a montré plusieurs références à « Rocky », cette saga d’un boxeur joué par Sylvester Stallonequi passe de l’anonymat à être champion du monde et à vivre diverses expériences sur le ring.

Cette cinquième saison, qui a suscité quelques polémiques au Mexique, n’a pas fait exception, puisque plusieurs clins d’œil au chef-d’œuvre de Stallone tout au long de tous les épisodes et certains sont très clairs, bien qu’il y en ait d’autres qui ne sont pas si faciles à reconnaître car seul un vrai fan pourrait le réaliser en une seconde.

Compte tenu de cela et de la curiosité de beaucoup de savoir à quelles scènes nous faisons référence, dans cet article, nous montrerons ces références à Rocky Balboa présent au sein de la série télévisée devenue célèbre dans le monde entier grâce à son exposition sur Netflix.

RÉFÉRENCES À « ROCKY » DANS LA CINQUIÈME SAISON DE « COBRA KAI »

Une machine de combat ?

Le dojo de Terry Silver a été construit avec la plus grande technologie possible et cela a également été reproduit dans son équipement d’entraînement pour ses athlètes, qui endurent divers travaux et efforts physiques – et certains pas tellement – afin qu’ils deviennent les meilleurs des meilleurs.

Cela nous rappelle le film « Rocheux IV», dans lequel on voit quelque chose de similaire dans les installations soviétiques, où Iván Drago est également soumis à des exercices très durs dans le but d’être une bête en boxe et de vaincre tout rival qui se tient devant lui, tout comme cela s’est produit avec Apollo Creed, qui est mort dans un combat avec lui.

Terry Silver entraîne ses élèves avec des exercices très sophistiqués et compliqués (Photo : Netflix)

Avec un oeil sur la cible

Alors que Daniel La Russo accompagne ses élèves dans la préparation du Sekai Taikai, un concours international de Karaté, il choisit de lâcher une phrase bien connue des fans de « Rocky ». Et il leur dit : « Certaines personnes ont besoin de courir sur une montagne dans la neige et de crier Drago! ».

Esto nos hace traer a la memoria la misma película de la referencia anterior, cuando el personaje principal se ubicó en la Unión Soviética para entrenar de cara a su pelea con Iván Drago, por lo que decidió correr en la nieve hasta llegar a la cima de une montagne.

Rocky Balboa escaladant une montagne dans la neige dans « Rocky 4 » (Photo : Metro Goldwyn Mayer)

L’oeil du tigre

Dans l’avant-dernier épisode de la cinquième saison de la série Netflix, la chanson « Eye of the Tiger » a été entendue alors que Daniel LaRusso, Johnny Lawrence et Chozen Toguchi étaient ivres

Comme nous le savons, ledit thème du groupe survivant est l’un des plus représentatifs de la saga cinématographique, apparue pour la première fois dans « Rocky III », lorsque le personnage principal s’est lié d’amitié avec credo d’apollon de lui demander de l’aide dans son entraînement dans le but de reconquérir son titre mondial.

la même histoire d’amour

Dans la cinquième saison de « Cobra Kai », Amanda et Daniel traversent une crise dans leur mariage et elle décide de quitter la maison avec ses enfants, puisqu’elle n’a pas soutenu la décision de son mari en voulant lutter contre les plans de Terry Silver. Cependant, au fil du temps, sa cousine lui a dit que le méchant avait des plans très cruels et elle a réalisé des choses.

C’est ainsi qu’elle retourne dans les bras de Daniel et lui apporte tout son soutien afin qu’il puisse vaincre son rival et ainsi arrêter le méchant de l’histoire.

Pour comprendre cette référence, il faut revenir à « Rocky IV ». Dans ce film, Adrian, épouse du protagoniste, ne soutient pas son mari dans sa quête pour venger la mort d’Apollo Creed aux mains d’Iván Drago et reste aux États-Unisjusqu’à ce qu’il ouvre les yeux et se rende compte qu’il a besoin de soutenir sa bien-aimée.

Adrian se rend en Union soviétique et surprend Rocky, qui tire la motivation dont il avait besoin de sa formation.