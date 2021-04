La bande-annonce PS Plus Video Pass présente des avantages pour les membres polonais

Sony a annoncé et lancé PS Plus Video Pass – mais il n’est disponible qu’en Pologne pour le moment. La société a déclaré qu’elle «testait» le service de vidéo à la demande tout en décidant de le déployer dans le monde entier. Jusqu’à présent, l’avantage permet aux membres de diffuser des films comme Jumanji et Venin sur demande sans frais supplémentaires.

Une bande-annonce ci-dessus présente le concept, bien que les légendes soient évidemment écrites en polonais. L’essai devrait durer une année complète, jusqu’au 22 avril 2022. On ne sait pas si un nouveau contenu sera ajouté ultérieurement, mais nous supposons qu’il fonctionnera exactement de la même manière que le jeux PS Plus gratuits, qui sont ajoutés au début de chaque mois.

Dans un sondage publié sur Pousser le carré, seuls 16% des lecteurs ont indiqué qu’ils seraient intéressés par PS Plus Video Pass, et 40% ont déclaré que Sony devrait se concentrer sur les jeux plutôt que sur les films. Évidemment, cela dépendra du contenu disponible, mais tous les avantages sont positifs à nos yeux – il n’y a aucune raison pour laquelle il ne peut pas l’implémenter. et améliorer également les cadeaux logiciels.