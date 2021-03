L’Incroyable famille Kardashian lancera sa dernière saison le 18 mars. Voici à quelle heure il sortira et où vous pourrez le regarder.

Nous n’avons jamais pensé que ce jour viendrait, mais après 14 ans, 20 saisons et d’innombrables émissions dérivées, L’incroyable famille Kardashian touche officiellement à sa fin.

L’émission a lancé les carrières de la monarchie Kardashian-Jenner et nous a fait découvrir un tout nouveau monde de télé-réalité. La famille controversée a fait l’objet de beaucoup du drame au fil des ans et, sans surprise, KUWTK était la série la mieux notée par E! depuis des années.

Connaissant les Kardashians, ils ne partiront pas sans un bang. Kim Kardashian et Kanye West discuteront-ils de leur divorce? Khloe Kardashian et Tristan Thompson sont-ils de retour ensemble? Verrons-nous un jour Kourtney Kardashian et Scott Disick raviver leur romance? Voici à quel moment vous pouvez regarder tous les drames se terminer.

À quelle heure sort La saison 20 de L’Incroyable famille Kardashian? Image: E!

Quand est la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian sur?

L’incroyable famille Kardashian revient pour sa dernière saison le jeudi 18 mars aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, vous pouvez l’attraper le lendemain (19 mars) sur hayu, qui propose actuellement un essai gratuit d’un mois pour les nouveaux clients.

Si vous n’avez pas de hayu, ne vous inquiétez pas, comme toujours, l’émission sera sur E! au Royaume-Uni aussi, mais vous devrez attendre le dimanche 21 mars.

À quelle heure L’incroyable famille Kardashian La saison 20 est-elle sortie?

L’incroyable famille Kardashian La saison 20 aura lieu à 20 h HE / PT le jeudi 18 mars sur E! aux Etats-Unis. Après sa diffusion aux États-Unis, il sera disponible sur hayu vendredi matin, quelques heures après sa diffusion (ce qui serait 1h du matin, heure britannique, pour info). Vous pouvez également l’attraper à 21 heures au Royaume-Uni le dimanche 21 mars.

Quand est-ce que L’incroyable famille Kardashian premier air?

L’incroyable famille Kardashian diffusé pour la première fois en 2007 le 14 octobre. Ce fut un succès instantané pour E! et est rapidement devenue la série la mieux notée de la chaîne, marquant l’apogée de l’ère de la télé-réalité.

