Le film de Guy Ritchie avec une distribution incroyable est maintenant sur Netflix

Avec Collin Farrell et Matthew McConaughey, il serait difficile de se soustraire à ce banger même s’il avait des critiques d’une étoile.

Mais Hugh Grant, le rappeur Bugzy Malone, Charlie Hunnam et la star de Succession Jeremy Strong figurent tous aux côtés de Collin et Matt.

Oh, et à propos de ces critiques une étoile – je n’en ai pas encore vu.

Les gens sont de plus en plus excités en ligne par les nouvelles que Netflix a partagées le 7 janvier la semaine dernière.

Plus de 222 000 personnes ont aimé la publication Facebook de la plateforme pour annoncer le nouvel ajout à sa liste de films.

« J’ai adoré ! De superbes performances, Farrell et Grant sont probablement les meilleurs mais un excellent ensemble à tous points de vue et d’excellentes mises en scène et écriture de scénario. »