8 des meilleurs jeux comme Rune Factory 4!

Rune Factory 4 était à l’origine un jeu 3DS; Heureusement, le jeu d’agriculture fantastique est sorti dans le monde entier sur Nintendo Switch mais s’appelait Rune Factory 4 Special. Le genre de l’agriculture fantastique est incroyablement populaire, quel que soit le groupe d’âge, car il y a quelque chose à propos de se détendre, de faire des corvées, de se faire des amis et de partir à l’aventure, qu’il s’agisse de s’aventurer dans une grotte ou d’entrer dans une forêt effrayante remplie de Certains jeux présentent fortement certains aspects par rapport à d’autres, que ce soit le combat, l’artisanat ou l’agriculture lorsque d’autres tentent de se concentrer sur tout!

Voici un aperçu de notre Meilleurs jeux comme la liste de Rune Factory 4:

Stardew Valley

Hit jeu indépendant Stardew Valley est de loin l’un des meilleurs jeux d’agriculture fantastique à ce jour. Créez la ferme de vos rêves, vivez de la terre et faites partie d’une communauté très unie, et même mariez-vous avec l’un des charmants villageois et fondez une famille! Même le temps qui passe car il change entre les quatre saisons, et voyez ce qui change. Bien que le combat soit dans ce titre, ce n’est pas un aspect fortement accentué, comme c’est le cas dans Rune Factory 4. Avec un flux régulier de mises à jour, y compris le jeu coopératif, à la fois en ligne et local, Stardew Valley est l’un de ces incontournables. jouer à des jeux que vous pouvez activer chaque année et vous asseoir et profiter.

Mon temps à Portia

My Time at Portia est un homme à tout faire, et personnellement, c’est celui qui le fait extrêmement bien. L’aspect du jeu n’est pas seulement sur votre ferme, mais sur la mécanique d’artisanat. Vous pouvez compléter et accomplir des quêtes depuis la ville et depuis un tableau de primes, et en créant ce dont ils ont besoin, vous pouvez établir des relations avec les gens et gagner cet or si nécessaire pour financer votre maison et votre ferme. Les matériaux dont vous avez besoin sont situés tout autour de Portia, des monstres aux arbres frappés, en passant par l’extraction du minerai, même en vous aventurant dans des mini-donjons pour obtenir un paquet de pièces. Si vous deviez jouer à n’importe quel jeu, je recommanderais My Time at Portia en un clin d’œil.

Chasseur de monstre

Cela pourrait être un ajout étrange à la liste, en particulier lorsque l’objectif principal de ce jeu est le combat contre les énormes monstres. Cependant, un mécanisme essentiel de ce jeu est les matériaux, l’artisanat et l’agriculture, car sans eux, vous ne pourrez pas facilement progresser dans le jeu. Vous pouvez aller chercher ces monstres dans différentes zones, et vous devez collecter des matériaux en chemin, mais vous avez un espace d’inventaire limité. Vous pouvez ensuite planter certaines choses qui poussent après un certain nombre de cycles; vous pouvez transformer des objets à partir de ces matériaux en objets de santé, en objets d’endurance, etc. Tous ces éléments sont essentiels à votre survie. Cependant, Monster Hunter n’est pas pour les âmes sensibles, car il est notoirement difficile!

Traversée d’animaux

Il s’agit d’une série extrêmement niche, car il n’y a pas de combat et pas un accent massif sur l’agriculture; cependant, cela compense tout cela en formant un lien fort avec vos animaux de la ville. Animal Crossing est un jeu auquel vous jouez une heure par jour, cueillant des mauvaises herbes, pêchant, vérifiant vos récoltes, voyant ce que le magasin a à offrir, et bien plus encore. Bien que dans Animal Crossing: New Horizons, votre île est votre huître, il y a donc beaucoup plus à faire, avec plus d’événements et des tonnes d’objets avec lesquels décorer votre île et toutes sortes!

Vous pouvez même créer vos propres jeux dans Animal Crossing comme quelqu’un l’a fait avec Among Us!

Lune des récoltes

Harvest Moon est vraiment un jeu d’agriculture, car, comme la plupart des jeux de ce genre, vous commencez avec rien et devez en faire quelque chose de grand. En semant les champs et en plantant les graines, pour prendre soin de vos animaux. Faites-vous des amis avec les citadins, et parfois des événements aléatoires se produiront pour mieux les connaître. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous marier et fonder une famille. Harvest Moon est le jeu qui inspire tous les autres jeux de son genre; sans cela, je ne pense pas que les simulations agricoles seraient les mêmes aujourd’hui.

Dynastie médiévale

Medival Dynasty est une version améliorée graphiquement d’un jeu de construction de village agricole. Vous devez créer un petit village médiéval, tout faire vous-même, abattre des arbres et cultiver, mais tous les quatre jours, les saisons changent et les choses deviennent beaucoup plus difficiles; il y a énormément de choses à gérer pour commencer. Vous devez établir des relations avec les habitants du village voisin et les convaincre de déménager dans votre petit village pittoresque et de vous aider dans les tâches quotidiennes. Le jeu est en accès anticipé, mais d’après leur feuille de route, le jeu a certainement le potentiel de devenir quelque chose de vraiment génial, avec des attaques de bandits et autres.

Atelier Ryza

La série Atelier porte plus sur l’artisanat et l’alchimie que sur l’agriculture, car il n’y a pas d’agriculture à proprement parler, mais il existe un système de combat au tour par tour, ce qui est vraiment bien. Le jeu consiste à rassembler des matériaux à utiliser en alchimie et à expérimenter pour créer des potions plus puissantes ou des équipements plus puissants. Il n’y a pas de création de personnage ou de rencontre, mais il a une histoire très légère pendant que vous apprenez à connaître les personnages et les habitants de la ville à travers des événements. La série est amusante à jouer et vaut le détour si vous aimez juste une aventure amusante axée sur les personnages sans avoir besoin de sauver le monde.

Moonlighter

Moonlighter est dans le même esprit que Rune Factory 4, mais au lieu de cultiver, vous devez trouver des matériaux à vendre dans votre boutique. Vous gagnez les matériaux en entrant dans des donjons infestés de monstres et en collectant des ressources auprès des ennemis que vous tuez ou dans des coffres. Si vous progressez suffisamment loin dans le donjon, vous pouvez combattre un boss, débloquer d’autres moyens de progresser et éventuellement débloquer plus de donjons dans lesquels plonger. Lorsque votre inventaire est plein, vous revenez et essayez de les vendre aux villageois. Lorsque les gens interagissent avec, une bulle de dialogue apparaît au-dessus de leurs têtes, décrivant ce qu’ils pensent du prix de l’article. Vous modifiez ensuite le prix dudit article en fonction de l’émotion que vous voyez. C’est un jeu incroyablement amusant, dans lequel vous réinvestissez vos bénéfices dans la boutique pour l’améliorer! Ce n’est peut-être pas la même prémisse que Rune Factory, mais c’est une expérience qui vaut la peine d’être jouée.

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Builders est vraiment Minecraft avec un skin Dragon Quest, mais sa construction du monde et son histoire laissent Minecraft assis dans la poussière. Bien que vous n’ayez pas de ferme, l’accent est mis sur la construction, la fabrication et la lutte contre les slimes et les monstres qui ont ravagé la terre. Bien que ce titre soit très différent d’un simulateur de ferme, comme Rune Factory se concentre autant sur l’aspect combat que sur la mécanique agricole, je crois que les gens qui aiment l’aspect artisanal aimeront Dragon Quest Builders.