Comment obtenir l’essence du vide dans Stardew Valley

L’essence du Vide est requise pour quelques recettes d’artisanat et pour terminer la quête du réactif sombre; heureusement, l’article n’est pas difficile à trouver et à obtenir si vous savez où chercher.

Où trouver l’essence du vide à Stardew Valley

Pour obtenir l’essence du vide Stardew Valley, vous devrez principalement trouver et traquer un certain nombre de types de monstres dans le jeu. Ces monstres peuvent être trouvés dans plusieurs endroits, et les tuer vous fera potentiellement perdre l’essence dont vous avez besoin.

Cela dit, le premier endroit où vous devrez vous rendre est les mines, mais le simple fait de vous rendre à l’intérieur ne suffira pas; vous devrez vous diriger directement vers le niveau 80 à 119.

Par ici, vous commencerez à rencontrer des monstres appelés shaman des ombres et brutes; tuez ces monstres et vous aurez de 20 à 75% de chances d’obtenir de l’essence vide. Parallèlement à cela, vous pouvez également chasser des crânes hantés, mais les tuer n’aura qu’une chance minimale de laisser tomber l’essence du vide.

Pour cette raison, nous ne recommandons pas de les cibler; à la place, dirigez-vous vers la caverne du crâne. À l’intérieur de la caverne du crâne, vous pouvez trouver et tuer des ennemis appelés serpents à tous les étages avec 99% de chances de laisser tomber de l’essence du vide; nous vous recommandons d’élever ces gars sur les créatures de l’ombre si vous le pouvez.

La dernière meilleure façon d’obtenir de l’essence vide est de faire en sorte qu’une fourrière de saumon vide atteigne une population de huit; à ce stade, la livre commencera à produire 5 à 10 essences vides chaque jour.

Où acheter l’essence du vide à Stardew Valley

En plus de chasser et d’obtenir de l’essence vide comme butin, vous pouvez également l’acheter à un PNJ spécifique appelé Krobus. Vous pouvez trouver ce type dans les égouts, mais avant de pouvoir lui parler, vous devrez faire un peu de travail sur les jambes. Pour entrer dans les égouts, vous devrez entrer dans les égouts, qui commencent à être bloqués par le lecteur; pour déverrouiller les égouts, vous devrez obtenir une clé rouillée.

Vous pouvez obtenir cette clé rouillée en faisant don de 60 objets au Musée; une fois qu’un total de 60 articles ont été donnés, vous obtiendrez la clé rouillée. Utilisez-le pour ouvrir les égouts, et vous pouvez trouver Krobus à l’intérieur; il ressemble à une brute de l’ombre, et il sera quelque part près de l’entrée. Parallèlement à cela, Krobus vendra l’essence du vide pour 100g tous les jours et d’autres articles.

Une fois que vous avez obtenu votre essence du vide, vous pouvez l’utiliser pour acheter d’autres objets comme le pendentif fantôme du vide auprès du marchand du désert ou fabriquer les objets énumérés ci-dessous.

