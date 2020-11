Panique! Les fans de At The Disco ont demandé à Brendon Urie de renvoyer Zack Hall depuis la première apparition des allégations.

Brendon Urie a abordé les allégations de harcèlement sexuel contre Panic! Au Disco, l’agent de sécurité Zack Hall en direct.

Plus tôt cette année, Panic! At The Disco a été critiqué après que plusieurs fans ont accusé le garde du corps du groupe, Zack Hall, de harcèlement sexuel et de comportement misogyne. En juillet, #FireZackHall a commencé à être à la mode sur Twitter et Breezy Weekes, l’épouse de l’ancien guitariste de Panic!, Dylan Weekes, a aussi appelé Zack pour «harcèlement sexuel et comportement inapproprié».

Maintenant, Brendon Urie a répondu aux allégations et a révélé que Zack, avec qui il était un ami proche, avait été licencié.

Panique! At The Disco’s Brendon Urie répond aux allégations de harcèlement sexuel de Zack Hall. Image: JB Lacroix / WireImage, Brendon Urie via Twitch

S’adressant à Twitch le week-end (1er novembre), Brendon a parlé de son amitié avec Zack et de son choix de le renvoyer. Pendant la vidéo, Brendon a confirmé que Zack ne travaillait plus pour le groupe et que toutes les personnes impliquées dans Panic! reçoit maintenant une formation anti-harcèlement. Il a également soutenu qu’il était toujours ami avec Zack et a nié toutes les allégations portées contre lui.

Voici ce que Brendon Urie a dit en entier:

« Salut. Tout d’abord, je vous ai tous manqué. Deuxièmement, j’espère que vous allez bien. Euh, alors oui, des choses évidentes d’abord tu sais? Je n’ai pas été sur Twitch depuis un moment, d’accord? Hum… c’est principalement parce que le monde se sent si chaotique en ce moment, et euh… tu sais que je suis juste resté pour moi. Et certains d’entre vous ont essayé de me faire tweeter. Euh, je n’ai pas fait ça depuis longtemps.

Nous avons travaillé sur les allégations portées contre Zack, et… je veux y répondre, d’accord? Donc, Zack a été retiré de son poste actuel avec Panic! À la discothèque, d’accord? Certaines des choses récemment soulevées du passé ont définitivement franchi la ligne d’arrivée, et… je prends cela très au sérieux, d’accord? Parce que personne qui travaille avec ce groupe ne peut jamais agir de manière inappropriée envers les fans, point final. Bien?

Je veux dire que je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont été blessés directement ou qui ont été incités à se sentir inouï. La sécurité de nos fans est une priorité, et je ne prends pas cela à la légère. Parce que la dernière chose que je veux, c’est que quiconque se sente en danger quand il vient voir Panic! À la discothèque. Donc, à l’avenir, nous organiserons également des séances de formation obligatoires contre le harcèlement pour tous ceux qui travaillent pour le groupe.

Et cela étant dit, Zack est toujours mon ami. Vous savez, je l’ai tellement vu grandir ces dernières années, et je crois aux secondes chances. Et même si je ne le vois plus jamais interagir avec les fans, je ne vais pas simplement lui fermer la porte pour toujours, ni arrêter d’être son ami. Et encore une fois, une partie de la raison pour laquelle je suis resté pour moi est parce que j’ai juste eu beaucoup à apprendre, mec.

Panique! Au Disco’s Brendon Urie et Zack Hall dans les coulisses du Moulin Rouge à Broadway. Image: Bruce Glikas / WireImage

Par exemple, pour une chose: j’avais besoin d’aide pour comprendre que ma position privilégiée et mon amitié étroite avec Zack, avaient peut-être foiré ma perception de ses relations et de ses interactions avec les autres. Y compris et surtout avec les fans. Et euh… vous savez, après avoir été aux prises avec de l’anxiété et un sentiment d’insécurité toute ma vie, j’étais naïf. J’étais naïf de croire que le comportement de Zack ne nuirait pas à certains. Je n’avais vraiment pas la perspective dont j’avais besoin. La perspective que vous m’avez donnée récemment, et je vous en suis reconnaissante.

Hum, je suis une personne différente de ce que j’étais il y a cinq ans, je veux dire, mec, il y a cinq mois. Comme je suis sûr que nous le sommes tous. Et même si cela ne change pas le passé, nous pouvons faire les choses pour l’avenir. Et je veux vraiment bien faire les choses. Donc, vous savez maintenant que je dois dire quelque chose sur certaines choses qui ont été soulevées à mon sujet en particulier. Et je veux que vous sachiez qu’ils sont faux. Je ne sais pas pourquoi ces histoires ont été publiées mais ce que je sais, c’est que la sécurité de mon fan est la chose la plus importante, mec. Et je ne ferais jamais rien pour compromettre cela.

Et encore une fois, je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé pour ceux qui ont été blessés et ceux qui ont dû attendre pendant que je me rattrapais et que je prenais le temps dont j’avais besoin pour écouter et simplement apprendre. Vous savez que vous me donnez un réel espoir pour l’avenir. Et j’espère que nous pourrons nous rattraper. Vous me manquez les gars et, comme vous le savez toujours, je vous aime. Je vous apprécie, je vous remercie d’exister. Et comme toujours, rappelez-vous à quel point vous êtes dope, d’accord? Um, s’il vous plaît, restez en sécurité, et euh ouais je vous parlerai plus tard. Je t’aime, merci. «

