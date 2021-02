750 ch et moins de 1100 kg. La réplique la plus radicale de l’Audi Sport Quattro

Produit par le préparateur allemand LCE Performance, cette réplique de l’emblématique Audi Sport Quattro c’est probablement le plus radical de tous.

Au cas où vous ne le sauriez pas, cette société allemande se consacre (entre autres transformations) à la production de répliques de l’Audi Sport Quattro, qui sont divisées en six variantes au total: les variantes 1, 2 et 3, ainsi que la S1 E1 – Version Rallye, le S1 E2 et le S1 E2 Pikes Peak.

Celle dont nous parlons aujourd’hui est la «Variante 3» et c’est peut-être un euphémisme de dire que c’est un travail élaboré de coupe et de couture. Si vous ne le croyez pas, lisez les lignes suivantes.

Beaucoup de puissance extraite d’un «nouveau» moteur

Comme l’Audi Sport Quattro d’origine, cette réplique a un cinq cylindres en ligne qui, dans cette variante 3, délivre un énorme 750 ch (la puissance commence à 220 ch), encore plus que les «monstres» du groupe B.

Il ne sera pas exagéré de dire que ce moteur est l’un des composants les plus intéressants de cette réplique à succès. Nous utilisons l’adjectif particulier car il est le résultat de la combinaison d’une série de composants qui, à première vue, n’ont rien à voir les uns avec les autres.

Le bloc est un 2,5 l TDI – oui, Diesel – avec cinq cylindres d’une Audi A6 TDI et le vilebrequin provient de la version sud-africaine du Volkswagen T4 (le Transporter) avec un moteur diesel cinq cylindres, bien sûr. La tête du moteur, quant à elle, provient d’une Audi S2.

A cela s’ajoutent des pistons forgés et un turbocompresseur KKK K27. La puissance de 750 ch (qui, en fonction de certains changements, peut aller jusqu’à 1000 ch) est envoyée aux quatre roues via une boîte de vitesses manuelle à six vitesses.

« Couper et coudre »

Avec un poids total d’environ 1100 kg, la carrosserie de cette Audi Sport Quattro est assez fidèle à celle de l’original. Pour cela, il a fallu un travail minutieux et difficile de « coupe et couture ».

La carrosserie est à moitié Audi 80 (au montant B) et à moitié Audi Quattro (du montant B à l’arrière). Le hayon est en fibre de verre renforcée de résine polyester tandis que les ailes, les panneaux latéraux, le toit, le capot et les tabliers avant et arrière sont produits par la société suisse «Seger and Hoffmann».

Équipée dans cette «Variante 3» d’un kit carrosserie en fibre de carbone, cette réplique Audi Sport Quattro comprend également des sièges Recaro, des jantes BBS, un système d’échappement sur mesure de 89,9 mm, un système de freinage Brembo qui comprend, à l’avant, le 365 mm disques de frein de la Porsche 911 GT3 RS (996). Le châssis est également réalisé sur mesure par KW.

Tout cela contribue pour cette «Audi Sport Quattro» à atteindre 0 à 100 km / h en 3,5 secondes environ et à atteindre 280 km / h de vitesse maximale, le tout dans un modèle certifié par le TÜV et pouvant circuler sur la voie publique.

Quant au prix, LCE Performance ne le révèle pas, cependant, on sait que la version la plus accessible de cette réplique démarre à 90 mille euros. Cette variante 3 devrait être bien plus.