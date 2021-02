Gina Carano s’exprime sur le tir du Mandalorian tout en louant son co-star Pedro Pascal

The Mandalorian L’actrice Gina Carano a longuement parlé de son licenciement de Lucasfilm lors de sa première interview sur Le spectacle Ben Shapiro, abordant la façon dont elle s’est sentie «intimidée» par la société mais faisant l’éloge de l’ancien co-star Pedro Pascal. Ce mois-ci, Lucasfilm a annoncé qu’ils rompaient tous les liens avec Carano à la suite d’une série de messages «odieux» sur les réseaux sociaux de l’actrice et ancienne star du MMA. La nouvelle a suscité une variété de réactions passionnées des deux côtés du spectre politique.

Après avoir été renvoyée de The Mandalorian, Carano a annoncé qu’elle faisait équipe avec Daily Wire de Ben Shapiro pour développer, produire et jouer dans son propre film. La nouvelle collaboration a également permis à Carano de donner sa version de l’histoire avec une interview d’une heure qui a été mise en ligne dimanche. Comme pour le licenciement, l’interview entraînera très certainement des réactions partagées, Carano insistant sur le fait qu’elle a été victime d’intimidation et finalement lâchée simplement en raison de ses convictions politiques. Comme le dit Carano dans l’interview:

« Vous savez comment les boxeurs chassent parfois la tête et oublient d’aller chercher le corps? Je me sens comme Disney ou Lucasfilm ou qui que ce soit, juste certaines personnes de cette entreprise … J’ai l’impression d’avoir été chassé de la tête … . Ils ont été partout sur moi et ils m’ont regardé comme un faucon, et je regarde les gens sur la même production et ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent, et c’est là que j’ai eu un problème. J’ai eu un problème parce que Je n’étais pas d’accord avec le récit. «

Carano et Shapiro discutent également de la possibilité qu’elle soit victime d’un double standard chez Lucasfilm. Shapiro fait référence à un tweet de 2018 de Pedro Pascal partageant un mème comparant le traitement des enfants migrants aux États-Unis aux victimes de l’Holocauste et se demandant pourquoi Lucasfilm n’a pas pris des mesures similaires. Bien que Carano soit en désaccord avec le comportement de Pedro sur les réseaux sociaux, elle explique que les deux sont restés très amicaux, malgré leurs différences politiques.

« Vous savez quoi? J’adore Pedro. Je l’adore. Je sais qu’il a dit et fait des choses blessantes. Je ne pense pas que publier le numéro de quelqu’un sur les réseaux sociaux soit acceptable. Mais je sais qu’il pense à beaucoup de choses qui Je poste est [wrong], mais il y a encore tellement d’amour là-bas. Et nous avons eu un accord après avoir réalisé que nous étions un peu différents politiquement. Nous avions un accord selon lequel, avant tout, vous êtes un être humain. Et vous êtes mon ami d’abord … Je sais que nous avons tous les deux mal agi sur nos tweets. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres humains. Mais ce n’est pas un mauvais être humain. C’est une personne douce. «

Au cours des deux premières saisons de The Mandalorian, Gina Carano a joué le personnage populaire Cara Dune. Ses publications controversées sur les réseaux sociaux ont conduit à la tendance du hashtag #FireGinaCarano l’année dernière et Disney a retiré Carano de la presse et du marketing pour la saison 2. Un nouveau message ce mois-ci comparant le traitement des conservateurs aux États-Unis aux Juifs de l’Allemagne nazie a relancé la campagne sur les réseaux sociaux. , et Lucasfilm a immédiatement expulsé l’actrice de la série.

Dans sa conversation avec Shapiro, Carano explique avoir été « annulée » avec les événements qui ont conduit à son licenciement, et comment elle a découvert les nouvelles sur les médias sociaux en même temps que nous autres. Vous pouvez regarder l’interview complète sur The Ben Shapiro Show.

