Le prince Harry et Meghan Markle font leur première apparition depuis le partage des nouvelles de la grossesse

Le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, font leur première apparition publique (en vidéo!) Depuis que le couple a annoncé qu’ils attendaient le bébé n ° 2.

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait une apparition surprise lundi à l’événement virtuel Spotify Stream On, où ils ont partagé des détails sur leur nouvelle société de production, Archewell Audio, qui crée des podcasts pour Spotify.

Dans la vidéo, le couple apparaît aux alentours de 50: 48 minutes, lorsque l’ancienne Meghan Markle dit aux téléspectateurs: « Nous utilisons le podcasting pour susciter des conversations puissantes -«

«Cela inspire, met au défi et éduque», continue Harry.

Assis ensemble sur un canapé, le couple explique l’un des objectifs d’Archewell Audio. «Nous avons créé Archewell Audio pour nous assurer que nous pouvons élever des voix qui ne sont peut-être pas entendues et entendre les histoires des gens», déclare Meghan.

Ajoute Harry, « Et la plus grande partie de ceci est de créer cette communauté où vous pouvez partager, qui encouragera tout le monde à partager ensuite leurs propres vulnérabilités dans cet espace sûr. »

La brève apparition du couple survient un peu plus d’une semaine après avoir annoncé le jour de la Saint-Valentin que leur fils, Archie, qui aura 2 ans en mai, était sur le point de devenir un grand frère.

«Nous pouvons confirmer qu’Archie sera un grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant « , a déclaré un porte-parole du couple dans un communiqué.

L’heureuse nouvelle est arrivée près de 37 ans, jour pour jour où la mère de Harry, feu la princesse Diana, et son père, le prince Charles, ont annoncé qu’ils attendaient Harry, qui est également un deuxième enfant. Le couple n’a pas partagé de date d’accouchement ni révélé s’il connaissait le sexe du bébé.

Une superbe photo en noir et blanc des futurs parents a été publiée pour coïncider avec leur annonce. La photo, prise par le photographe Misan Harriman, montre le couple se prélasser à l’extérieur, où Meghan pose sa tête sur les genoux de Harry tout en berçant sa bosse de bébé.

Aujourd’hui, la nouvelle de nos dommages a atteint le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex! Grâce à leur organisation à but non lucratif, ils nous soutiennent en remplaçant le toit de notre établissement de logement de transition et en nous aidant à répondre à nos besoins immédiats. MERCI, FONDATION ARCHEWELL! pic.twitter.com/rFtxzvtFRo – Abri et soutien pour femmes Genesis (@GenesisShelter) 22 février 2021

Depuis son installation en Californie en août, le couple est resté discret tout en travaillant sur des causes caritatives et en lançant Archewell.

Le couple qui a récemment désigné un don de bienfaisance soit fait à Genesis Women’s Shelter & Support, une organisation à but non lucratif de Dallas qui fournit un abri et des services aux femmes et aux enfants victimes de violence domestique.

L’abri et d’autres similaires ont été affectés par la violente tempête hivernale de la semaine dernière qui a laissé des millions de personnes sans électricité dans un climat glacial.

«Malgré les tempêtes hivernales dévastatrices ici au Texas, nos cœurs ont été réchauffés par le soutien et la générosité des gens des 50 États et des cinq pays étrangers. Aujourd’hui, nous avons été informés que grâce aux actions de l’organisation à but non lucratif du duc et de la duchesse de Sussex, la Fondation Archewell, le prince Harry et Meghan feront un don pour nous aider à nous remettre sur pied « , a annoncé Jan Langbein, PDG de l’organisation, dans un communiqué. .

Elle a ajouté: « Non seulement ce don pourvoira à nos besoins critiques, mais il braquera les projecteurs internationaux sur la violence contre les femmes et les enfants, faisant savoir aux survivants qu’ils ne sont pas seuls. »