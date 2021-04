6 tendances de la mode vintage que les adolescents de TikTok «  découvrent  »

Les tendances de la mode bien-aimées ont toujours tendance à se répéter, et si vous parcourez TikTok, les créateurs de la populaire application de partage de vidéos ramènent certaines tendances vintage.

Parfois, c’est une tendance classique d’il y a près de 50 ans qui redevient virale. D’autres vidéos présentent des styles que la génération Y connaît et adore, avec simplement un nouveau nom ou une touche à la mode. Voici six styles de retour qui ont retenu notre attention.

1. Legging évasé

Les milléniaux connaissent peut-être les leggings évasés par leur nom d’origine: les pantalons de yoga. Lorsque la vidéo d’un utilisateur faisant l’éloge de sa nouvelle trouvaille de mode est devenue virale, ceux qui ont grandi avec le pantalon noir extensible ont été choqués que l’article ait été redécouvert et renommé.

« Je ne peux pas croire que les adolescents tik tok viennent de découvrir les pantalons de yoga et ils les appellent leggings évasés », a écrit un utilisateur Twitter à l’époque. « Je déteste ça ici. »

2. Sacs de baguette

Chaque fille des années 90 se souvient de ces petits sacs à bandoulière, conçus à l’origine par Fendi et qui semblaient figurer dans toutes les émissions de télévision de l’époque. Alors que les sacs sont tombés de la mode après quelques années, Fendi a relancé l’article en 2019. En 2021, les sacs à main compacts semblent pendre du bras de chaque utilisateur de TikTok.

Le hashtag pour les sacs baguette a été vu plus de neuf millions de fois et les utilisateurs de TikTok ont ​​fait preuve de créativité: de nombreuses vidéos montrent comment fabriquer les sacs avec d’autres matériaux vintage, comme des jupes à carreaux ou des bandanas colorés.

3. Survêtements en velours

Les survêtements en velours assortis étaient le summum du glamour à un moment donné – et maintenant ils sont de retour. TikTok regorge de vidéos d’utilisateurs essayant des survêtements de différentes couleurs et motifs, et plusieurs marques, y compris la collection Skims de Kim Kardashian, ont même commencé à produire de nouvelles versions du look.

Le survêtement est particulièrement adapté à la vie en quarantaine: quoi de mieux que des sueurs douces et douillettes lorsque vous passez la plupart de votre temps à la maison?

4. Jupes

Skorts, la combinaison polyvalente de shorts et de jupes qui était populaire depuis des années, est une autre explosion du passé qui fait un retour choquant. Lorsqu’un utilisateur de TikTok a partagé une vidéo d’elle-même essayant des «jupes qui sont des shorts», un utilisateur de Twitter a plaisanté en disant que «le temps est un cercle plat».

5. Jean taille basse

Le style des jeans change assez fréquemment. Rien qu’en 2021, Internet s’est déjà disputé entre les jeans skinny et les jeans mom, mais maintenant, les jeans taille basse ont un autre moment pour briller.

Le hashtag du style a été vu plus de 36 millions de fois, et les utilisateurs de TikTok ont ​​réalisé de nombreuses vidéos partageant les avantages et les inconvénients du style à la nuque. D’autres ont partagé des conseils de style, au cas où vous oseriez essayer de nouveau le look.

6. cheveux des années 70

Le hashtag des tendances des années 70 a été vu près d’un milliard et demi de fois sur TikTok, mais les coiffures semblent avoir un impact particulier. Que les gens se brossent les cheveux en d’énormes boucles qui encadrent le visage, à la Farrah Fawcett, ou se donnent des coupes de cheveux audacieuses, tout le monde sur TikTok semble essayer quelque chose de nouveau … c’est aussi vieux.

