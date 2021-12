La mariée s’évanouit, vomit et se fait caca lors d’une cérémonie de mariage désastreuse

Nous avons tous entendu notre juste part d’histoires de mariages catastrophiques, mais celle-ci doit sûrement prendre le gâteau.

La mariée rougissante Hollee Lynnea-Kolenda Darnell a certainement été à la hauteur de son surnom cette semaine alors qu’elle a involontairement mis à l’épreuve la loyauté «en maladie et en bonne santé» de son époux en s’évanouissant, en vomissant et en se faisant faire caca lors de leur cérémonie de mariage dans ce qui doit sûrement être le scénario du cauchemar de chaque mariée.

Dans un clip chaotique de TikTok qui a accumulé plus de 3,7 millions de vues depuis sa première mise en ligne mardi, on peut voir une Darnell visiblement bancale tenant fermement les mains de son époux Jackson alors que les deux commencent à échanger leurs vœux, lui signalant qu’elle ‘ d est soudainement tombé malade au moment où leur pasteur a commencé à célébrer leur saint mariage sous un belvédère extérieur en (où d’autre?) Floride.

Puis tout d’un coup, elle s’effondre dans les bras de son futur mari, et tout commence à se déformer un peu.

« Est-ce que ça va ? », a demandé Jackson après que lui et le pasteur aient attrapé la chute de Darnell et commencé à éventer son visage. Elle secoua la tête « non », puis trébucha jusqu’à la balustrade du belvédère, où elle commença à se soulever.

Et bien que la caméra s’éloigne heureusement de la mariée qui vomit, on peut l’entendre vomir de manière audible en arrière-plan tandis que les invités du mariage et le célébrant tentent de sauver la face en parlant maladroitement entre eux, blâmant l’humidité pour la soudaine crise de maladie de Darnell.

Crédits :TikTok

Elle a également révélé qu’elle avait tendance à s’évanouir et qu’elle avait déjà reçu un diagnostic d’hypotension artérielle et de faible teneur en fer, plaisantant en disant que ses conditions l’avaient ainsi « condamnée dès le début ».

Et si cela ne suffisait pas, Darnell a ensuite révélé que ce n’était même pas le seul incident impliquant un fluide corporel le jour de son mariage.

« Après que je me sois évanouie … Ma sœur avait un éventail sur mon petit neveu, alors elle est venue vers moi pour me mettre cet éventail, et alors qu’elle tenait mon neveu, il a commencé à faire caca », a-t-elle déclaré. « Et le caca descend le long de son bras et sur ma robe. »

Malgré la cérémonie désastreuse, Jackson et Darnell n’ont pas laissé les événements de la journée gâcher leur journée spéciale.

Après avoir miraculeusement réussi à faire nettoyer à sec sa robe de mariée pendant la nuit, les deux jeunes mariés ont ensuite sauté dans un avion et ont passé le reste de leur lune de miel à New York, où ils ont même réussi à prendre des photos de mariage sur le pont de Brooklyn.