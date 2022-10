Star+ : nouvelles images d’El Encargado, la prochaine série de Guillermo Francella

Étoile +

Le chargé arrive à Star + le 26 octobre avec Guillermo Francella comme protagoniste et de nouvelles images viennent d’être publiées. Voir.

© Étoile +Guillermo Francella dans Le Manager

Au fur et à mesure que le temps passait Étoile + a commencé à devenir catastrophique. La plateforme contient un catalogue large et varié qui enchante ses téléspectateurs. En fait, le contenu de ce service à la demande est l’un des plus importants et des plus diversifiés du streaming. Et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, ils ajoutent une nouvelle production : Le chargé. cette bande Il arrivera le 26 octobre avec Guillermo Francella comme protagoniste.

Le chargé est une série originale Étoile +, a été créé par le duo Mariano Cohn et Gastón Duprat et est composé de 11 épisodes de 30 minutes. Cette histoire englobe également à la fois le drame et la comédie et est enregistrée dans différents endroits de Buenos Aires. La série, comme l’a expliqué la production, « construit une histoire avec sarcasme et acidité, offrant un regard critique sur les dynamiques et les typologies sociales qui sont présentées dans l’intrigue”.

De quoi s’agit-il? Aussi, Le chargé suit la vie d’Eliseo, joué par Guillaume Francella. Cet homme est en charge d’un immeuble qui use et abuse de son pouvoir de surveillance et d’ingérence. De plus, Eliseo connaît parfaitement toutes les règles spécifiques et l’univers dynamique à l’intérieur du bâtiment, ce qui l’aide encore plus. Il y vit, travaille et connaît les moindres détails de la vie de ses habitants. Sous son apparence serviable, il cache cependant un grand talent pour les manipuler.

L’histoire est également montrée du point de vue d’Eliseo, qui fait preuve d’un jugement de valeur sévère. C’est-à-dire, Le chargé est une arrivée chez les fans de comédie noire présentée avec une nuance sombre et réfléchie. Et, malgré le fait que la première est encore dans quelques jours, puisque Étoile + Certaines photos ont déjà été diffusées. En plus de la bande-annonce officielle, avec ces cartes postales, ils ont révélé un aperçu de ce qui est à venir dans cette bande.

en eux des acteurs reconnus tels que Martín Seefeld, Puma Goity et Mirta Busnelli sont vus. De plus, avec Francella, Pochi Ducasse travaillera dans la peau de Doña Beba, Manuel Vicente dans le rôle de Gómez, Jorge D’Elia donnant vie à Enrique Salustri et Adriana Aizemberg dans le rôle de Consuelo Salustri. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls car cet univers est composé d’un total de 70 acteurs et actrices qui se dévoileront au fur et à mesure de la progression de la série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂