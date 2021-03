Si vous êtes préoccupé par votre vie privée, vous voudrez qu’Android 12 arrive dès que possible

Android 12 préconisera des outils de confidentialité plus utiles, simples et transparents.

Petit à petit, au fur et à mesure de son développement et avec Developer Preview # 2 parmi nous, la vérité est que Android 12 il frôle beaucoup de nouvelles les plus intéressantes, parmi lesquelles nous verrons AVIF pour améliorer les images, le son haptique ou cette évolution de Conception matérielle que nous attendions tous.

Il y aura de nombreux bâtons que les développeurs de Google toucheront avec cette dernière version d’Android, qui également prépare des améliorations très importantes dans la section confidentialité, avec des outils plus transparents et notifications d’utilisation en temps réel pour des composants tels que la caméra ou le microphone présenté par les collègues d’Android Central.

Il semble donc que Google veuille continuer ce travail commencé sous Android 11 avec les permissions une seule fois, mais dans ce cas élargir ses possibilités et aider l’utilisateur à savoir exactement et à tout moment quelles applications accèdent aux informations sensibles ou les composants terminaux, tels que l’emplacement, les caméras ou les microphones.

C’est, même si nous avons autorisé l’accès à ces ressources pour l’une de nos applications, à partir d’Android 12 nous verrons également une notification dans une ellipse verte frappante qui nous identifie l’utilisation de composants sensibles en temps réel.

Comme vous le verrez, peu importe à quelle application vous accédez à la caméra ou aux microphones, car une fois activé Android 12 Developer Preview # 2 nous montre déjà cette nouveauté qui nous permettra vérifier en un coup d’œil s’il y a des accès illégaux qui mettent en danger notre vie privée, même si nous avons oublié d’avoir précédemment offert ces autorisations à une application.

Ça suffira un simple clic sur la notification pour ouvrir une fenêtre avec des détails supplémentaires, montrant le les fonctionnalités activées et les applications qui les utilisent, et la notification disparaît directement lorsqu’aucune application n’effectue l’une de ces autorisations.

À partir d’Android 12, Google alertera tous les utilisateurs de l’utilisation d’autorisations sensibles à la confidentialité, à la fois dans le rideau de notification et dans la barre d’état avec quelques icônes simples.

La meilleure chose est que vous soyez alerte sera également affiché dans la barre d’état, activer les icônes en fonction des composants utilisés à tout moment, pour le rendre beaucoup plus facile savoir quand la caméra est activée ou que les microphones nous écoutent sans difficultés majeures.

Ils disent de Google qu’ils sont conscients que même si il y a beaucoup plus d’autorisations que nous pouvons activer et désactiver individuellement pour chaque application, si on parle de la vie privée des utilisateurs les plus importants sont précisément ces trois, ceux du lieu, de la caméra et du micro, ce sur quoi nous sommes tout à fait d’accord.

Voir une icône de plus ne dérange pas, et il sera utile d’empêcher nos applications de nous espionner sans autorisation, donc Il faut remercier Google pour avoir poursuivi ce travail à la recherche d’une transparence maximale dans les autorisations que nous activons pour les applications Android … Android 12 arrive bientôt!

