10 meilleurs dinosaures à apprivoiser dans Ark: Survival Evolved

Dans Ark Survival Evolved, vous pouvez apprivoiser une grande variété de créatures et de dinosaures qui, une fois apprivoisés, peuvent devenir des outils précieux pour survivre dans la nature. Cela dit, dans ce guide, nous expliquerons quels sont les meilleurs dinosaures à apprivoiser dans Ark Survival Evolved.

Arche de dix meilleurs dinosaures apprivoisables: Survival Evolved

Voici tous les meilleurs dinosaures à apprivoiser à des fins telles que la récolte de ressources et le combat. Continuez à lire ci-dessous pour savoir où ces créatures se reproduisent et ce qu’elles font le mieux dans Arche.

Beelzebufo

Le Beelzebufo est une créature de grande taille ressemblant à un crapaud que l’on trouve couramment dans les biomes des marais, et c’est aussi la meilleure créature pour cultiver la pâte de ciment et la chitine. Le crapaud géant rassemblera lentement d’énormes quantités de ces deux ressources, tant que vous cultivez les corps de Meganeura. Nous recommandons de tuer quelque chose dans le marais, et cela attirera la Méganeura.

De plus, le crapaud est également excellent pour récolter le sang de sangsue des sangsues et le biotoxène des Cnidarias. Pour récolter des biotoxines avec un Beelzebufo, vous devez attirer les Cnidarias à l’intérieur des terres vers les eaux peu profondes, puis les tuer avec la langue de la grenouille. En remarque, Beelzebufo est également un outil décent pour apprivoiser d’autres créatures dans Arche. La raison en est que sa langue peut assommer d’autres créatures avec des dégâts relativement minimes.

Tricératops

Le tricératops ou le trike est votre meilleur choix pour votre toute première créature apprivoisée, car vous pouvez les trouver sur toute la carte et dans les zones de départ. Le trike est également un moissonneur décent et une bonne défense contre certains des premiers prédateurs que vous rencontrerez dans le jeu. Ils conviennent mieux à la culture du chaume et des baies et au transport de friandises en raison de leur capacité de charge.

Ankylosaure

L’Ankylo ou Anky est le meilleur dinosaure pour récolter du métal dans Ark, car ils ont réduit le poids de 80% du métal. Ils sont également décents pour extraire le pétrole sous-marin, car ils peuvent repousser les prédateurs aquatiques avec leur grande queue épineuse. Pour huiler la mine avec un Ankylo, nous recommandons de niveler l’oxygène pour le faire nager plus vite et le poids pour empêcher l’Ankylo de ralentir sous l’eau. Parallèlement à tout cela, ils sont également excellents pour exploiter les ressources suivantes ci-dessous.

Sève de cactus

Soufre

Obsidienne

Fleur rare

Champignon rare

Cristal

Silex

Si vous voulez trouver et apprivoiser un Ankylo, nous vous recommandons de vérifier autour des zones de montagne car ils y fraient généralement.

Brontosaure

Les Brontosaures ou Brontos sont des créatures géantes à long cou qui parcourent de nombreuses zones de départ en fonction de la carte sur laquelle vous jouez Arche. Les Brontos ont beaucoup de santé et sont donc mieux utilisés comme tank. Vous pouvez également utiliser le transport en raison de leur capacité de charge élevée et comme moissonneuse pour les ressources suivantes énumérées ci-dessous.

De plus, vous pouvez également utiliser Brontos comme base mobile via la selle plate-forme Bronto.

Thérizinosaur

Le Therizinosaur va probablement être l’une des premières choses à laquelle vous allez mourir dans Ark. Ils apparaissent et parcourent la plupart des parties commençant à semi-internes de la carte et sont les meilleurs pour récolter la fibre. Cependant, ils peuvent également exploiter les ressources suivantes ci-dessous avec une excellente efficacité.

Des graines

Cacher

Soie

Chitine

Fleur rare

Kératine

Bois

Dans l’ensemble, Therizinosaur est une créature assez décente à avoir autour qui permet de gagner beaucoup de temps sur la récolte de fibres.

Castoroides

Les castoroides sont des castors géants que l’on trouve couramment autour des rivières Arche et sont le meilleur pour récolter du bois grâce à sa réduction de poids de 50%. Vous pouvez également les utiliser comme forge mobile une fois que vous avez fabriqué une selle pour eux, et vous pouvez les utiliser comme monture sous-marine profonde car ils ont un faible taux de goutte d’oxygène.

Lotte de mer

La baudroie est la meilleure monture d’exploration des grands fonds car elle a une source lumineuse sur la tête. Ils sont également le meilleur et le seul récolteur de perles de silice du jeu, vous devriez donc, à un moment donné, suivre l’une de ces choses et les apprivoiser. De plus, vous pouvez utiliser un pêcheur à la ligne pour traquer d’autres baudroie parce que leur lumière les attire, ce qui fait que les Angerfishes sont utiles pour la pêche à l’Anglergel.

Doedicurus

Doedicurus est le meilleur pour récolter la pierre Arche, il est donc avantageux de l’apprivoiser dès le début du jeu. Vous pouvez les trouver en train de se reproduire dans des zones vallonnées. Il est également efficace pour repousser les attaques des prédateurs et est difficile à tuer à cause de sa coquille.

T-Rex

Les T-Rex sont l’un des meilleurs tueurs de boss d’Ark en raison de leur santé et de leurs dégâts élevés. Vous pouvez également les utiliser comme ramasseurs de viande, transporteurs et comme réservoir pour les dommages. Ils ont tendance à se reproduire dans des zones de haut niveau, donc si vous voulez en apprivoiser un, dirigez-vous profondément à l’intérieur des terres.

Dunkleosteus

Dunkleosteus est le meilleur mineur et transporteur de nœuds sous-marins. Ils ont également tendance à se reproduire dans des régions plus éloignées de l’océan Arche. Pour cette raison, nous vous recommandons de construire des radeaux et d’amener des créatures comme le castor géant lorsque vous essayez de les rechercher. Dunkleosteus a une réduction de poids pour les ressources suivantes énumérées ci-dessous.

Obsidienne 75%

Huile 50%

Pierre 50%

Perle noire 50%

Cristal 50%

Métal 50%

En remarque, Dunkleosteus est la meilleure moissonneuse d’huile sous-marine du jeu et parfaite si toutes les meilleures taches d’huile sur terre sont occupées par d’autres joueurs.