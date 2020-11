Rover qui explorera la lune de Mars Phobos commence les tests d’atterrissage

Le premier rover à explorer la lune d’une autre planète a commencé à s’entraîner pour son atterrissage, même si cet atterrissage historique est dans au moins six ans.

Le 55 livres. (25 kilogrammes) robot fait partie de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Mission d’exploration des lunes martiennes (MMX) , qui devrait être lancé en 2024 et arriver sur la planète rouge l’année suivante.

À la fin de 2026 ou au début de 2027, le MMX Rover, qui est développé par une équipe germano-française, descendra à la surface du Phobos de 22 kilomètres de large, la plus grande des deux lunes de Mars. (Le plus petit, Deimos, ne mesure que 13 km de diamètre.)

En relation: 7 plus grands mystères de Mars

Photo de près de la lune de Mars Phobos. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

Le robot à quatre roues le fera en chute libre, d’une hauteur estimée de 130 à 330 pieds (40 à 100 mètres) – une chute dramatique que les membres de l’équipe de mission ont commencé à simuler au centre d’essai d’atterrissage et de mobilité du centre aérospatial allemand à Brême. .

« Dans des conditions de laboratoire, nous lâchons le modèle préliminaire du MMX Rover d’une hauteur de cinq centimètres [2 inches] sur une surface variable sous différents angles « , a déclaré dans un communiqué Michael Lange, responsable des tests, de l’Institut DLR des structures composites et des systèmes adaptatifs (DLR est l’acronyme allemand de German Aerospace Center).

« De cette façon, puisque Phobos n’a qu’environ deux millièmes de gravité terrestre à sa surface, nous pouvons simuler l’intensité de l’impact pour la structure du rover », a déclaré Lange.

Cet impact pourrait frapper le MMX Rover dans à peu près n’importe quelle orientation et peut inclure une collision avec un rocher en saillie, ont souligné les membres de l’équipe de mission. Donc, cette surface changeante obtient une séance d’entraînement.

« L’emplacement exact de l’atterrissage à la surface de Phobos est une question de hasard. Et nous utilisons ces analyses pour nous préparer aux différents scénarios possibles », a déclaré Michael Wrasmann, du DLR Institute of Space Systems, dans le même communiqué.

La préparation au toucher des roues de l’équipe de rover comprend également la modélisation informatique. Ces travaux, combinés aux tests de chute, aideront à éclairer la conception finale du MMX Rover, qui mesurera moins de 0,6 m de long.

Illustration d’un artiste du vaisseau spatial japonais Mars Moons Exploration (MMX) sur le petit satellite martien Phobos. (Crédit d’image: JAXA / NASA)

La mission MMX vise à clarifier l’origine et l’évolution des Phobos et Deimos , qui restent enveloppés de mystère. Par exemple, certains chercheurs pensent que les deux lunes sont des astéroïdes capturés, tandis que d’autres affirment qu’il s’agit d’anciens morceaux de Mars projetés dans l’espace par de puissants impacts.

MMX est un effort de retour d’échantillons. Le vaisseau spatial principal de la mission, un orbiteur de Mars, récupérera un échantillon de Phobos et ramènera le matériel sur Terre. Le MMX Rover ne fera pas partie de la cargaison de retour; le petit robot recueillera des données sur la surface de la lune pendant environ 100 jours terrestres et y restera après la fin de sa vie opérationnelle.

Le MMX Rover poursuit la vaste collaboration entre JAXA, DLR et l’agence spatiale française CNES. Le DLR et le CNES ont également fourni l’atterrisseur mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT) à la mission Hayabusa2 de la JAXA, qui a exploré en détail l’astéroïde proche de la Terre Ryugu. MASCOT a diffusé à la maison des images de près de la surface accidentée de Ryugu, et Le vaisseau mère Hayabusa2 a collecté des échantillons de l’astéroïde qui devrait atterrir sur Terre en décembre.

Mike Wall est l’auteur de « Out There » (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.