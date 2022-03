Hostilités, gros plan sur la lointaine Sainte-Lucie

FICUNAM

Ce film mexicain réalisé par Sebastián Molina a été projeté dans la section Now Mexico de FICUNAM 12.

Hostilities, un film mexicain projeté au FICUNAM 12. (Photo : FICUNAM)

Quoi de plus hostile que la violence ? Tout ce qu’il y a derrière et autour, encore plus quand on s’immerge dans un lieu que l’on connaît mais auquel on n’appartient pas. Les histoires qui peuplent un tel territoire peuvent être inconfortables, paradoxalement, car on les sent à la fois proches et distantes.

Le réalisateur Sebastián Molina nous place dans les yeux d’un fils prodigue qui revient dans la ville de Santa Lucía, dans la municipalité de Zumpango, État de Mexico, et découvre un lieu qui contraste entre ce qu’il est et ce dont il se souvient. Cette confrontation au temps est tendue car l’évocation traite de la résignation ou de l’acceptation du présent.

Un garçon raconte comment il a amené avec lui un revolver de calibre 22 par curiosité, en raison de l’inertie de l’atmosphère violente dans laquelle il a grandi. « J’ai commencé à faire des choses dans la rue pour un mec, parce que je n’ai jamais manqué de rien », Il présente sa voix off. Parlez de cette rue qui a des règles : « Regarde, écoute et tais-toi. » Et puisque vous ne savez jamais quand vous pourriez enfreindre l’une de ces règles, même si c’est imprudent, cela ne fait pas de mal d’être armé.

Et c’est que si vous n’y entrez pas, la rue elle-même vous initie à sa loi. Parfois, c’est la même rue dans une région différente ; Les migrations des habitants des quartiers populaires de la capitale vers les zones d’habitation fertiles de l’État de Mexico ont également emporté avec elles des volontés violées et exposées à la violence et au crime.

Non moins remarquable est la négligence de Santa Lucia par les autorités. Face à ce cruel anonymat, Sebastián Molina utilise sa caméra pour rendre visible la vie de plusieurs familles qui transforment le quotidien en survie.

Les personnages du documentaire partagent d’innombrables anecdotes qui peuvent même frôler l’humour noir (comme le bizutage d’un soldat qui a poncé un tatouage pour l’enlever), mais dans chacun il y a une opportunité pour le spectateur d’approcher de loin un univers qu’il n’oubliera pas si facilement s’il décide de ne pas ignorer qu’il habite un territoire qui est aussi le Mexique.

