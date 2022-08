Une vidéo capturée à l’écran d’une toute nouvelle publicité avec de la musique inédite a été partagée par un passionné de Pokemon Scarlet et Violet

De nombreux films, jeux vidéo et émissions de télévision mettant en vedette la franchise Pokemon ont une base de fans dévoués qui couvre le monde entier. Cette année, l’organisation Pokemon a été incroyablement gentille avec ses partisans. Il lance les premiers jeux de la neuvième génération de la série de jeux en novembre, après la sortie réussie de Pokemon Legends : Arceus, qui s’est hissé parmi les trois jeux les plus vendus de 2022.

De plus, les très attendus Pokemon Scarlet et Violet proposeront de nouveaux monstres de poche et une zone de monde ouvert aux influences espagnoles.

Le gameplay, Pokemon et les détails géographiques de Pokemon Scarlet et Violet ont été une source de confusion pour les fans depuis leur introduction initiale en février. Trois bandes-annonces officielles ont été mises à disposition jusqu’à présent, augmentant l’enthousiasme des fans pour les jeux.

Des informations intrigantes concernant les nouvelles fonctionnalités de Scarlet et Violet ont été divulguées dans la troisième bande-annonce, qui a été diffusée début août. De plus, la musique incluse dans les publicités récentes intéresse les fans car ils ne l’ont jamais entendue auparavant, et beaucoup se demandent si ce sera l’OST du jeu.

La publicité utilise des images de la troisième bande-annonce, mais la bande originale a été remplacée par une chanson qui n’a jamais été entendue auparavant. Sur Twitter, la publication a reçu beaucoup d’attention de la part de la communauté Pokemon et a rapidement accumulé plus de 2 000 likes et plus de 290 retweets.

Lorsqu’ils ont entendu cette chanson, les passionnés de Pokémon sur Twitter étaient ravis et ils ont partagé leur joie dans la section des commentaires de la publication. Certains admirateurs ont affirmé que la musique sonnait «asturienne» et correspondait à la nouvelle région de Paldea inspirée de l’Espagne.

Cependant, la plupart des fans se demandaient si le célèbre compositeur et développeur de jeux vidéo Toby Fox était derrière ce score. Toby Fox a récemment reconnu sur Twitter qu’ils étaient responsables de la musique de fond du jeu et de la bande originale des nouveaux combats Terastal Raid de Pokemon Scarlet et Violet.