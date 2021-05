Dwayne Johnson révèle qu’il avait l’habitude de se tromper pour une «  petite fille  » en tant qu’enfant

Dwayne ‘The Rock’ Johnson a a révélé que les gens pensaient souvent qu’il était une « petite fille » quand il était plus jeune, partageant une anecdote de sa jeunesse sur le moment où un camarade de classe a demandé quel sexe il était.

Il mentionné: « Je dirais qu’entre sept et onze ans, les gens pensaient que j’étais une petite fille parce que j’avais des traits vraiment doux et des cheveux afro vraiment doux. »

Passer à se souvient d’une rencontre particulièrement gênante dans l’autobus scolaire lors de son premier jour de cinquième année, Johnson a poursuivi: «Je m’assois à côté d’un enfant, et dans les 60 secondes, il dit: ‘Puis-je vous demander quelque chose?’ J’ai dit: «Ouais». Il dit: ‘Êtes-vous un garçon ou une fille?’ «

Dwayne Johnson âgé de sept ans. Crédit: Instagram / @ therock

Johnson a également parlé de ce que c’était que de bouger beaucoup pendant sa jeunesse, grâce à la carrière de catcheur de son père Rocky Johnson, ayant fréquenté 13 écoles différentes au moment où il est allé au lycée.

Il a dit: « J’ai eu un Forrest Gump-ian l’enfance en grandissant. La lutte dans les années 80 et 70 était bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Souvent, y compris mon père, les lutteurs vivaient chèque de paie en chèque de paie. «

Johnson a continué à jouer au football collégial dans les années 90 et rêvait de signer avec la Ligue nationale de football (NFL), mais n’a pas été repêché, rejoignant finalement les Stampeders de Calgary de la LCF.

Crédit: Instagram / @ therock

L’acteur a déclaré avoir été coupé de la LCF dans un post Instagram en 2018, le décrivant comme « la meilleure chose qui ne lui soit jamais arrivée ».

Il a écrit: « Bravo aux rêves qui ne se réalisent pas.

« Ce n’est pas un concept facile à traiter, mais l’idée que parfois nos rêves les plus grands et les plus importants qui NE SE RÉALISENT PAS sont souvent la MEILLEURE CHOSE qui ne s’est jamais produite. »

Il a poursuivi: « En jouant au ballon, j’ai toujours été le ‘travailleur le plus acharné de la salle’ et j’ai fait tout ce que je pouvais pour faire la LCF et ensuite, espérons-le, arriver dans la NFL où je rêvais d’avoir un football All Pro / Super Bowl Champion carrière.

Crédit: PA

«Au lieu de cela, j’ai été exclu de l’équipe, j’ai dit que je n’étais pas assez bon – et j’ai été renvoyé chez moi avec 7 € à mon nom.

«Après des années de sang, de sueur, de tripes et de larmes, mon rêve était terminé.

«Je suis tombé dans la dépression, je ne savais pas quoi faire ni vers qui se tourner.