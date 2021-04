Les 8 meilleures applications Google Play gratuites pour apprendre l’informatique

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur l’informatique avec ces 8 applications

Avec seulement 5 ou 10 minutes par jour, nous pouvons apprendre l’informatique depuis notre mobile. Ces applications nous aideront au cours de ce processus d’acquisition de nouvelles compétences et connaissances de ce monde intéressant de l’informatique.

Nous pouvons partir des bases jusqu’au développement d’applications, de programmes et de jeux. Il est très important de connaître la programmation, les réseaux, les bases de données et d’autres domaines de l’informatique, car cela peut nous aider à élargir notre champ de travail.

Top des applications gratuites pour apprendre l’informatique

Sans plus tarder, apprenons à connaître les applications que nous pouvons télécharger sur Google Play pour apprendre l’informatique, et qui sont totalement gratuites, intuitives et très faciles à utiliser.

Cours d’informatique

Si nous voulons apprendre du niveau de base tout ce qui concerne l’informatique, cette application est la meilleure option. Avec cette application, nous apprendrons de l’utilisation d’un ordinateur à des programmes spécialisés. Les informations sont étroitement liées aux dernières tendances technologiques et sont recommandées aux étudiants et aux particuliers qui se familiarisent avec l’utilisation de la technologie.

SoloLearn

Apprendre à programmer fait partie de l’informatique et cette application nous apprend à le faire, du niveau de base au niveau structuré. La caractéristique la plus remarquable est que nous pourrons écrire, exécuter et partager un vrai code sans avoir besoin de configurations ou de téléchargements supplémentaires sur le mobile.

Il dispose également d’une vaste bibliothèque de contenu nouveau et mis à jour pour le développement Web, y compris HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, entre autres d’intérêt. Chaque module d’apprentissage vous propose un test de type examen pour avancer, si vous échouez, vous serez ramené à cette leçon. Si vous souhaitez apprendre à programmer, jetez un œil à ces 9 applications pour apprendre à programmer.

Cursa

C’est une application qui propose un contenu très varié en plus de l’informatique, et qui aussi délivrer des certificats des cours que nous suivons sur votre plateforme.

Dans l’application, nous trouverons des cours de développement d’applications et de jeux, de programmation multiplateforme, de référencement, entre autres. Tous les progrès que nous faisons et les certificats obtenus sont stockés dans notre compte même si nous désinstallons l’application. Nous pouvons également tester les connaissances acquises avec les activités interactives qu’elle comprend, en plus de pouvoir configurer une alerte pour nous signaler que nous devons étudier.

Apprenez l’informatique facilement

Nous ne sommes pas tous des experts des nouvelles technologies, il y a des adultes et des enfants qui se familiarisent avec l’utilisation de l’ordinateur, mais cet apprentissage ne doit pas être une torture, mais plutôt quelque chose de divertissant, et c’est ce que nous trouverons dans cette application. Nous pouvons apprendre comment envoyer et recevoir des e-mails, comment utiliser les réseaux sociaux, ou simplement apprendre comment fonctionne un programme informatique, avec vidéos de tutoriel simples.

Réseaux informatiques et systèmes de réseau

Les réseaux informatiques et tout ce qui concerne la connectivité sont un autre domaine important de l’informatique.Nous avons donc décidé d’ajouter cette application parfaite pour étudier les concepts de base, la commutation et le routage, etc.

Possède tutoriels pour débutants et experts, une section de questions et réponses de différentes catégories, et a également un interface très simple et intuitive.

Sauterelle

Grasshopper est un projet Google destiné à apprendre JavaScript, qui est un langage orienté objet qui est également l’un des langages de programmation les plus populaires et les plus utilisés au niveau professionnel, et nous l’étudierons à travers jeux et simulations très interessants.

L’interface comme la plupart des projets Google est très conviviale et est guidée par une sauterelle. Il a des énigmes pour renforcer les compétences acquises; Avec cette application, nous pouvons vraiment nous amuser pendant que nous apprenons, car chaque explication est bien structurée, avec des exemples et des pratiques pour vérifier ce que nous avons appris, et les commentaires sont en temps réel. Si vous voulez plus de détails sur cette application, cliquez ici.

Calculs informatiques

Vous consacrez-vous à travailler dans le domaine informatique et souhaitez localiser facilement une conversion ou des données sans avoir à vous rendre sur Google? Assurez-vous de télécharger cette application qui contient un large catalogue d’options très utiles, par exemple: conversion d’octets, dec, bin, oct, hex, commandes Unix les plus utilisées, générateur de mot de passe, Générateur de hachage MD5 et SHA, parmi de nombreuses autres options très intéressantes.

Dictionnaire informatique

Si vous avez besoin d’un dictionnaire contenant la terminologie utilisée en informatique, cette application est faite pour vous. Il contient un large catalogue de mots, nous pouvons également changer la langue de la présentation à tout moment. Ceci est une application simple, mais très utile pour les novices et les experts, même si ce serait un succès s’il pouvait être utilisé sans connexion Internet.

Rubriques connexes: Applications, applications gratuites

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂