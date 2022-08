Avatar : le RPG du jeu d’action Last Airbender est en cours d’élaboration, mais il n’est disponible que sur mobile

Avatar : Generations, un jeu de rôle mondial épique autorisé basé sur Avatar : le dernier maître de l’air, sera présenté en première ce mois-ci sur les appareils mobiles.

Le jeu gratuit est créé par Square Enix London Mobile et Navigator Games, et il suivra les aventures d’Aang, Katara, Sokka, Toph et Zuko alors qu’ils parcourent le monde et semblent recréer les trois premières saisons de l’émission de télévision Nickelodeon.

Le combat de la force de frappe sera présent dans diverses séquences narratives d’Avatar : Generations et le jeu propose également un mécanisme robuste de mise à niveau et de personnalisation du groupe grâce à l’embauche de nouveaux héros. De plus, un contenu téléchargeable explorant l’histoire d’avatars antérieurs et à venir comme Korra, Roku et Kiyoshi sera disponible.

Pour iOS et Android, le lancement en douceur aura lieu ce mois-ci au Canada, au Danemark, en Afrique du Sud et en Suède. D’autres marchés sont attendus dans les mois à venir. Le président du mobile de Square Enix Montréal, Patrick Naud, a déclaré qu’il « avait hâte que les joueurs se lancent plus tard cette année », bien qu’il ne soit pas clair s’il parlait du lancement en douceur ou si le jeu devrait être complètement publié en 2022.

Selon le PDG de Navigator Games, Will Moore, « Avec une marque de renommée internationale de cette envergure, nous avons essayé de développer un jeu qui améliore l’univers riche et légendaire d’Avatar : The Last Airbender d’une manière qui semble authentique et passionnante pour les fans de la série et les jeux RPG également.

« Nous avons également essayé de nous assurer que le jeu est toujours disponible pour ceux qui ne jouent pas souvent aux RPG. Pendant cette période de lancement en douceur, nous collaborons étroitement avec notre communauté pour développer le meilleur jeu possible. Nos amis de Square Enix London Mobile ont été incroyablement utiles dans ces efforts.

Les fabricants n’ont pas précisé de date précise pour laquelle les fans pourraient anticiper de plus amples détails, mais étant donné que le lancement en douceur du jeu est prévu pour plus tard ce mois-ci, il est peu probable que nous en sachions plus sur Avatar : Generations.