Subnautica bénéficie d’une réduction drastique de la taille des fichiers sur PS5

Sony a brièvement parlé avant la sortie de la façon dont le SSD ultra-rapide de la PlayStation 5 aiderait à réduire la taille des fichiers, et nous avons commencé à voir les résultats en action. De nombreux jeux lancés sur la console de nouvelle génération ont une empreinte plus petite que leurs frères et sœurs PS4, et dans certains cas, la différence est dramatique. Subnautica, qui a été réédité sur PS5 la semaine dernière, en est un bon exemple.

Twisted Voxel note que la version PS4 du jeu – avec toutes ses mises à jour installées – occupe 14 Go d’espace. Cependant, sa réédition sur PS5 ne nécessite que 3,5 Go, soit une réduction impressionnante de 70%. De toute évidence, nous dirions toujours que les 825 Go inclus dans la console sont de petite taille, mais si les développeurs peuvent continuer à optimiser leurs titres de cette manière, alors ce SSD devrait aller très loin.