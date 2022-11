Twitter prévoit de facturer aux utilisateurs 20 € par mois pour Blue Ticks pour les utilisateurs vérifiés, à partir du 7 novembre

in

31 octobre 2022 14:39:42 IST

Avec Elon Musk désormais en charge de Twitter, nous ne manquerons pas de voir des changements majeurs sur la plateforme. Les personnes qui travaillent toujours avec la plate-forme de médias sociaux ont informé les journalistes que Musk leur avait demandé d’introduire une vérification payante sur Twitter.

Selon un rapport de The Verge, Musk a ordonné aux employés de Twitter d’étendre la portée de l’abonnement Twitter Blue de Twitter. Actuellement, les abonnés Twitter Blue paient 5 dollars par mois pour une liste exclusive de fonctionnalités, telles que l’édition de tweets, l’accès à de nouvelles fonctionnalités plus tôt et quelques autres fonctionnalités exclusives. Musk souhaite que les frais d’abonnement soient augmentés à 20 € par mois pour chaque abonné Twitter Blue. Pour ces 20 €, les utilisateurs recevront également le très convoité Blue Tick ou le badge vérifié de Twitter.

Donc, fondamentalement, au lieu de vérifier si un utilisateur est réellement important ou un utilisateur significatif qui utilise la plate-forme, Musk souhaite que la fonctionnalité soit accessible à tous, qui sont disposés et prêts à payer pour avoir un profil vérifié.

Les utilisateurs existants dont les comptes ont déjà été vérifiés devront également s’abonner à la nouvelle version plus chère de Twitter Blue, s’ils souhaitent conserver leurs Blue Ticks. Dans le cadre du plan actuel, les utilisateurs vérifiés auraient 90 jours pour s’abonner ou perdre leurs Blue Ticks.

Les employés de Twitter qui ont été affectés au projet ont été informés dimanche qu’ils devaient respecter la date limite du 7 novembre pour lancer la fonctionnalité, sinon ils seraient licenciés. Il y a donc de très fortes chances que la fonctionnalité soit effectivement lancée la semaine prochaine. Par conséquent, plusieurs ingénieurs et gestionnaires associés au projet ont travaillé jusque tard dans la nuit et aussi le week-end.

Musk a été clair dans les mois qui ont précédé son acquisition qu’il voulait réorganiser la façon dont Twitter vérifie les comptes et gère les bots. « L’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment », a récemment tweeté Musk.

Twitter a lancé son abonnement Twitter Blue l’année dernière pour permettre aux téléspectateurs de vivre une expérience sans publicité sur la plate-forme et de lire des articles sans publicité de certains éditeurs. Au cours des quelques trimestres où Twitter a déclaré des bénéfices en tant qu’entreprise publique après ses débuts, la publicité est restée la grande majorité de ses revenus. Musk a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter les abonnements pour devenir la moitié des revenus globaux de l’entreprise.

