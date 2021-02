Voici comment sortir de la carte dans Call of Duty: Mobile

Tirez parti du bug Call of Duty: Mobile et assassinez vos ennemis hors de la carte.

Il ne fait aucun doute que Call of Duty: Mobile est l’un des titres les plus importants de l’histoire des jeux mobiles. Cependant, il présente actuellement un bug qui donne beaucoup de choses à dire et dont vous pourriez vous-même profiter. Pour cette même raison, nous expliquerons comment sortir de la carte dans Call of Duty: Mobile.

Call of Duty: Mobile ne sera pas le premier ou le seul jeu en ligne à présenter des bugs. De la même manière, c’est quelque chose qui attire beaucoup l’attention étant donné que c’est un titre tellement populaire avec des millions de joueurs à travers le monde.

Descendez de la carte dans Call of Duty: Mobile

œil! Ce bug ne fonctionne pas sur toutes les cartes du jeu, vous ne pouvez en profiter que sur quatre d’entre elles. Si vous voulez faire cela, vous aurez besoin d’une tourelle, d’un bouclier balistique et d’un couteau (ce qui n’est parfois pas nécessaire). Avec la tourelle, vous vous placerez en dehors des limites de la carte et le bouclier vous aidera à ne pas rester coincé dans cette zone. Jetez un œil à la procédure qui est effectuée sur chaque carte et appliquez celle que vous jugez nécessaire pour vous.

Expédition 1944

Voulez-vous profiter de ce bogue dans la carte Shipment 1944 de Call of Duty: Mobile? Ensuite, procédez comme suit.

Équiper une tourelle avant de commencer le jeu.

avant de commencer le jeu. Localisez-vous dans l’une des limites de la carte (de préférence à côté de l’un des fils donnant accès à un chemin).

(de préférence à côté de l’un des fils donnant accès à un chemin). Montez sur la tourelle pour sauter les fils et accéder à l’autre partie de la carte (Vous serez juste au-dessus des fils).

(Vous serez juste au-dessus des fils). Équipez votre couteau et votre bouclier balistique. Sautez dessus et vous aurez déjà quitté la carte Expéditions 1944.

Prêt! C’est ce que tu devrais faire quand vous sautez, vous serez complètement hors de la carte. En faisant ce processus, vous pourrez explorer un peu tout ce terrain même s’il y a de nombreux éléments inachevés dans la région.

Nuketown Russie

Tirez parti du bogue de cette carte classique de Call of Duty: Mobile, car il vous suffit de faire ce qui suit.

Équiper une tourelle avant de commencer.

avant de commencer. Dirigez-vous vers le centre-ville, juste à côté du garage de l’une des maisons.

Montez sur la tourelle pour sauter les câbles et accéder à l’autre partie de la carte (Vous serez juste au-dessus des fils).

(Vous serez juste au-dessus des fils). Équipez le bouclier balistique, utilisez-le et sautez dessus pour quitter la carte.

C’est fait! C’est aussi simple que cela, en faisant cela sur la carte de Nuketown Russie, vous pouvez utiliser la zone extérieure pour tirer depuis les toits des maisons.

Champ de tir

Sur la carte Champ de tir, vous pouvez également utiliser ce bug de Call of Duty: Mobile. Assurez-vous simplement de suivre ces étapes.

Équiper une tourelle avant de commencer le jeu.

avant de commencer le jeu. Localisez-vous dans la zone de réapparition où se trouvent les fils de la carte.

où se trouvent les fils de la carte. Montez sur la tourelle pour sauter les câbles et accéder à l’autre partie de la carte*. (Vous serez juste au-dessus des fils).

Équipez votre couteau et votre bouclier balistique. Sautez dessus et vous aurez déjà quitté la carte Firing Rage.

Sur cette carte, il y a plusieurs éléments à observer et à étudier. Profitez de ce bug pour pouvoir lancer des objets comme des grenades et tuer de l’extérieur, l’intérieur de la carte est parfaitement visible.

Rouille

Aimez-vous jouer sur la carte Rust? Profitez ensuite du bogue en faisant la même chose que dans les cartes précédentes. Dans cette opportunité, vous devrez vous rendre dans l’une des zones de réapparition (où se trouve une porte clôturée) et appliquer la même stratégie de tourelle pour atteindre par magie l’autre côté de la porte. Utilisez à nouveau le bouclier balistique et vous pourrez explorer le désert plein de superbes tuyaux. C’est facile!

Vous avez réalisé? Profiter de ce bug dans Call of Duty: Mobile est un jeu d’enfant. Et pour vous, sur quelle carte aimeriez-vous l’utiliser? N’oubliez pas que vous pouvez utiliser le bogue autant de fois que vous le souhaitez, mais qu’il y aura toujours la possibilité qu’un joueur frustré vous signale et que votre compte soit banni. Fais-en bon usage!

