Tout ce que nous savons sur Project Lockhart (Xbox Series S)

Actualisation

Nous ajoutons de nouvelles informations: Microsoft a déposé la marque Xbox Velocity Architecture, ce qui laisse penser qu’il s’agit bien évidemment d’un système breveté pour différents matériels.

Nouvelles originales

Tout le monde veut en savoir plus sur Project Lockhart. L’intérêt pour une nouvelle génération plus économique est encore plus pressant après la crise pandémique évidente qui frappe la planète entière. Par conséquent, l’idée de pouvoir accéder aux dernières technologies de bureau pour 300 ou 400 euros est une option très importante à considérer. Beaucoup d’entre vous se demanderont pourquoi je veux une Xbox Series X si je ne vais pas changer mon téléviseur Full HD? Nous allons essayer de résoudre beaucoup de ces doutes avec cet article et, en passant, vous montrer comment pourraient être les vraies spécifications de la supposée Xbox Series S.

Car s’il y a quelque chose qui marque cet article, c’est que pour le moment tout est basé sur des informations non vérifiées par Microsoft. Les rumeurs courent depuis quasiment la même présentation de Project Scarlett, la façon de parler au pluriel des chaînes officielles mentionnant les «consoles», le nombre de journalistes proches de Microsoft qui ont beaucoup d’informations – bien que toujours à la traîne – de la Xbox Series S … s’ils nous disent que de la Xbox ils laissent échapper ces informations à travers leurs personnes de confiance au milieu “exprès”, nous le croyons.

Donc, comme avec notre nouvelle stratégie de publication de ne pas publier de rumeurs à moins qu’elles ne proviennent de sources vérifiées et reconnues par l’industrie, nous craignons que beaucoup de ces journalistes préfèrent publier leurs attentats contre Lockhart sur Twitter plus tôt que sur leurs propres sites Web. Ne se font-ils pas confiance? Cependant, et sans plus tarder, nous allons résumer dans la fiche technique typique tout ce que nous savons jusqu’à présent, que ce soit par un canal ou un autre.

Spécifications techniques de la Xbox Series S (Lockhart)

L’une des grandes sources dont nous disposons pour remplir cette fiche est précisément la Xbox Series X, dont nous connaissons pratiquement tous ses numéros. Une véritable bête de 12 téraflops et 16 Go de RAM pouvant atteindre des vitesses de 120 fps dans certains titres. Précisément Lockhart, utilisera comme base cette prémisse, qui, nous le savons, sera exactement similaire en CPU, disque dur et ports disponibles:

Processeur: CPU AMD Zen 2 avec 8 cœurs et 16 threads à 3,8 GHz (3,6 GHz multi-thread)

Mémoire RAM Option 1: 10 Go (7,5 Go disponibles pour les jeux) Option 2: 12 Go, comme avec Xbox One X.

GPU: AMD Navi RDNA2 – 4 téraflops avec 20 unités de calcul Option 1: en maintenant les fréquences et avec un GPU identique à la Série X, j’aurais 1280 Shaders à 1825Mhz, ce qui donnerait un résultat de 4,6 Téraflops. Option 2: Pour les 4 téraflops exacts, la fréquence devrait être de 1600 MHz, ce qui nécessiterait un refroidissement moins exigeant.

Disque dur: SSD PCIe 4.0 NVME de 1 To avec architecture Xbox Velocity

Pas de lecteur de disque

Il est possible que ces 4 téraflops soient quelque peu insuffisants pour certains fans des chiffres, mais nous vous assurons que le résultat qu’ils donneront sera bien supérieur à celui de la Xbox One X, car simplement en raison de l’avancée technologique entre le GPU Navi RDNA2 de la Xbox Series S et le GPU Polaris de Xbox One X, chaque téraflops est 40% plus efficaceAutrement dit, par rapport à One X, ce serait presque un équivalent de 1-1 en puissance. Si le One X exécute des jeux à 4K, imaginez ce que Lockhart peut faire à 1080p-1440p, qui est sa résolution cible. Nous savons également qu’il prendrait en charge le Ray Tracing, mais sa capacité ne serait pas aussi brute que celle de la série X, en raison du plus petit nombre de CU disponibles et donc de moteurs RT.

Caractéristiques et avantages de la Xbox Series S identiques à ceux de la Xbox Series X

Car là où l’avantage est encore clair, c’est dans le CPU, qui est toujours 4 fois plus puissant que la Xbox One, l’avancée la plus importante de cette génération avec l’incroyable SSD, deux sections que la Xbox Series S respectera et partagera avec la Xbox Series X Parce que pratiquement toutes les fonctionnalités de ceci (à l’exception de la capacité de lire UHD BluRay), la Xbox Series S les aura également:

Prise en charge de la résolution 8K.

Prise en charge de 120 ips.

VRR (taux de rafraîchissement variable).

VRS (Ombrage à taux variable).

Ray Tracing avec des noyaux dédiés.

Rétrocompatibilité avec Xbox One, Xbox 360 et Xbox d’origine.

Architecture de vitesse Xbox.

Le nœud du problème avec la Xbox Series S est précisément ce qui définira sûrement cette prochaine génération: Le prix. Microsoft et Sony se mesurent très soigneusement, puisque pour One vs PS4 la différence de 100 euros était presque décisive. Dans ce cas, Xbox semble avoir deux prétendants dans le combat adaptés à une gamme de prix différente et donc à des clients ayant des objectifs de consommation différents. 499 € pour la Xbox Series X et 399 € ou 299 € pour la Xbox Series S semblent être les chiffres les plus probables, mais les rumeurs deviennent plus complexes sur ce sujet.

Les prix seront-ils présentés en août? Microsoft attendra-t-il que Sony intervienne? La Xbox Series S sera-t-elle présente à l’événement de juillet? Toutes ces inconnues sont toujours à l’ordre du jour, même si tout moment est bon pour l’un de ces “initiés” de donner plus d’informations.

Ou tout cela est un mensonge, Lockhart n’existe pas, un magicien l’a fait et Phil Spencer a enterré cette option au même endroit que Mixer, Kinect et un autre titre japonais exclusif dont je ne veux pas me souvenir. Ou peut-être que lorsque les Américains ont breveté la marque «Xbox Series», ils l’ont fait pour quelque chose.

Sources: Windows Central, Tom Warren, Thurrott.