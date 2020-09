Enric Mas: “Nous sommes allés au sommet et nous avons atteint le sommet, il faut aller mieux”

, 6 sept. () –

Le cycliste espagnol Enric Mas (Movistar Team) a souligné le sentiment de ce dimanche “d’aller au sommet et d’atteindre le sommet” dans la neuvième étape du Tour de France, alors qu’il était convaincu que l’équipe doit “aller mieux” .

“Comment résumeriez-vous aujourd’hui? Que nous sommes pleins et que nous avons atteint le sommet (rires). Une journée très dure, avec beaucoup d’humidité, des descentes humides et dangereuses. J’ai eu très, très froid sur l’une des descentes”, a-t-il déclaré après l’arrivée à Laruns, dans des remarques fournies par son équipe.

Mas est arrivé avec le vainqueur de l’étape et est à deux minutes du leader Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma). “Satisfait malgré tout, de la performance d’aujourd’hui et de ce premier bloc du Tour. Après les résultats et les sensations que nous avons apportés de la reprise de cette saison, être ici, proche des meilleurs dans les jours difficiles, c’est être satisfait”, un point.

“Ce ne sont peut-être pas de super résultats pour ce que cette équipe a toujours été, mais je pense que les sensations sont favorables en raison de l’évolution que nous avons subie. En théorie, nous devrions nous améliorer au fil des jours et j’espère que oui, j’espère et je souhaite” il ajouta.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂