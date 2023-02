Tous les films avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ensemble

L’un des couples les plus aimés du monde du cinéma est sans aucun doute Kate Winslet et Leonardo DiCapriocar depuis sa participation au film populaire de James Cameron » Titanic », tous les téléspectateurs ont été émerveillés par leur alchimie à l’écran.

Les deux acteurs se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de »Titanic », commençant une amitié étroite qui continue à ce jour. Même lorsque DiCaprio a remporté son premier Oscar, Winslet était présente, sa réaction émouvante devenant virale sur les réseaux sociaux, montrant la fierté que ressent l’actrice de voir son amie réussir.

Bien que »Titanic » soit le film le plus connu auquel les deux acteurs ont participé, Winslet et DiCaprio ont eu l’opportunité d’apparaître ensemble dans un autre film. Par conséquent, nous vous racontons ici quelle était la bande qui a réuni à nouveau le couple de films préféré.

Juste un rêve

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont joué dans »Juste un rêve », un film réalisé par sam mendes avec un scénario écrit par Justin Haythe. L’histoire était basée sur le roman »Revolutionary Way » écrit par Richard Yatesen salles le 26 décembre 2008. Situé dans les années 1950, nous voyons un monde retrouver la tranquillité après avoir surmonté la Seconde Guerre mondiale.

Ici, nous sommes présentés à Frank, un homme qui veut explorer différents endroits de la planète pour échapper à la routine, souffrant de beaucoup de pression au travail. Sa vie bascule complètement lorsqu’il rencontre April, une jeune femme dont le but est de devenir une actrice célèbre et plébiscitée par le public. Leurs vies changent lorsqu’ils ressentent une immense attirance dès le premier instant où ils se rencontrent.

Cependant, tout comme dans »Titanic », le couple joué par DiCaprio et Winslet, bien qu’étant très proche et parfait l’un pour l’autre, devra faire face à de grandes adversités, des changements qui provoqueront des tensions entre Frank et April, abandonnant des choses qu’ils tous deux aimaient aller de l’avant.

Bien que le film de Sam Mendes n’ait pas la même pertinence que « Titanic », il a valu à Kate Winslet un Golden Globe, ainsi que plusieurs nominations aux BAFTA et aux SAG Awards.

»Just a Dream » est disponible à la location sur la plateforme Amazon Prime Video.