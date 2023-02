Les souvenirs de Star Wars de l’acteur décédé de Chewbacca ont été réacheminés de la vente aux enchères à la Fondation Peter Mayhew

Pierre Mayhew a laissé un héritage bien-aimé à sa mort en 2019, en tant qu’acteur le plus connu pour avoir joué Chewbacca dans l’original Guerres des étoiles trilogie. Il a également laissé derrière lui la valeur d’un grenier de précieux Guerres des étoiles attirail, qui est resté non réclamé lorsque la succession de l’acteur a été vendue après sa mort.





25 ans après avoir acquis la propriété, les propriétaires sont tombés sur le trésor de Mayhew Guerres des étoiles marchandises tout en faisant un ménage de printemps longtemps négligé. Apparemment, ils ont pensé qu’il pourrait rapporter un joli centime lors d’une vente aux enchères.

Ils ont apporté les objets à un commissaire-priseur nommé Angus Ashworth, qui a raconté l’échange initial dans une déclaration à la BBC :

« J’ai été approché par un charmant couple de personnes âgées qui nettoyaient leur grenier un quart de siècle après avoir emménagé dans leur propriété. Le contenu du grenier comprenait un sac de Guerres des étoiles souvenirs, qui, je pense, pourraient être d’un certain intérêt pour Guerres des étoiles Ventilateurs.

Lorsque l’épouse du défunt acteur a appris que les articles étaient proposés à la vente, elle a exprimé sa lamentation via la page Twitter de la Fondation Peter Mayhew :

« Quand nous avons quitté cette maison, les problèmes de mouvement de Peter l’ont empêché d’entrer dans le grenier pour récupérer le reste de ces souvenirs. Cela me brise vraiment le cœur de voir nos biens vendus aux enchères comme ça par @angusashworth et @RyedaleAuction1. ~ Angie Mayhew »

Une fois que le mot est revenu à Ashworth à propos de l’original Guerres des étoiles véritable origine des souvenirs, le commissaire-priseur a décidé d’intervenir dans l’intérêt d’honorer la mémoire et l’héritage de Mayhew :

« Personne ne nous avait approchés pour en discuter, et s’ils l’avaient fait, j’aurais bien sûr parlé aux vendeurs. La valeur monétaire du terrain est assez modeste, mais sachant ce que cela représente pour la fondation, et étant donné qu’il était dans le grenier depuis plus de 24 ans, les vendeurs sont bien contents d’en faire don à la fondation pour avoir en permanence dans leur collection personnelle, à but non lucratif, afin que les fans puissent y accéder à perpétuité.





Donner Chew-Back à la société

Lucasfilm Ltd.

La Fondation Peter Mayhew est une organisation à but non lucratif 501 (c) (3) créée dans l’homonyme de l’acteur pour aider à apporter « un nouvel espoir » à ceux qui en ont le plus besoin.

Selon leur site Web, la Fondation Peter Mayhew est « consacrée à l’atténuation de la maladie, de la douleur, de la souffrance et du coût financier causé par les événements traumatisants de la vie. En fournissant ses ressources disponibles directement aux enfants et adultes méritants dans le besoin, nous aidons de nombreux organismes de bienfaisance organisations afin de promouvoir et de renforcer leur efficacité et de fournir un soutien en cas de besoin. »

Vous pouvez aider à soutenir la cause de Mayhew ici.