Tournament Of Ages attire des milliers de joueurs de Warcraft et lève plus de 18000 € pour des œuvres caritatives

Tournament of Ages, l’événement en jeu populaire géré par les joueurs dans le RPG massivement multijoueur World of Warcraft, a encore battu des records de fréquentation et de collecte de fonds cette année.

Le rassemblement, qui a lieu tous les mois d’août, a attiré près de 4000 participants dans le jeu cette année et a rapporté environ 18600 € à des organismes de bienfaisance, notamment la Make-A-Wish Foundation, l’USO, Direct Relief, Red Nose Day USA et Wildlife Warriors. Ce chiffre n’inclut pas les ventes de marchandises caritatives, qui sont gérées par le vendeur de marchandises du groupe organisateur. (L’organisme de bienfaisance de cette année était les Wildlife Warriors, qui ont gagné plus de 10000 €.)

Un groupe de joueurs bénévoles organise l’événement chaque année, avec une grande variété de compétitions PvP et PvE, des spectacles de divertissement, des ventes aux enchères d’art et d’autres fonctionnalités. Chaque année, le Tournoi des Ages se développe, attirant plus de personnes dans le jeu et plus de dons; il y a à peine trois ans, il rapportait environ 1 000 € en dons.

Le Tournament of Ages est l’un des plus grands événements en jeu de WoW, se déroulant sur le terrain du tournoi d’Argent dans la zone de la Couronne de glace. L’événement se déroule sur le serveur de jeu de rôle Moon Guard, là où il a commencé, mais les volontaires «ancres» aident des milliers de visiteurs d’autres serveurs à transporter leurs personnages vers Moon Guard pour y assister.

Une bonne partie de la collecte de fonds de l’événement provient de la vente aux enchères d’art, qui comprend des œuvres finies et des commandes d’artistes fans de Warcraft cherchant à faire du bien. Un de l’équipe de coordination, Grayson Fant de New York, a déclaré que ces contributions à des organismes de bienfaisance ont totalisé près de 5 000 € cette année, soit presque le double depuis l’année dernière.

«C’est vraiment génial de voir de nombreux artistes revenir d’année en année et de voir à quel point ils perfectionnent leurs compétences ou deviennent plus à l’aise; donc ce n’est pas seulement bon pour le total des dons, mais pour le développement des artistes qui font du bénévolat », Fant m’a dit.

Le coordinateur Nick Davis du Texas a déclaré que l’aspect le plus populaire du tournoi était les stands, qui présentent des objets en jeu et de la vie réelle pour l’événement. Les terrains du tournoi d’Argent en jeu comportent un nombre limité de stands, et ils ont manqué de place cette année, avec environ 50 en service.

“Nous avons assisté à une forte augmentation des réservations pour les kiosques, nous avons donc ajouté un support pour les kiosques itinérants pour compenser le manque d’espace”, a déclaré Davis.

“Ils sont tous dirigés par des joueurs et leurs guildes ou ordres, qui proposent certaines des idées les plus intéressantes”, a déclaré le coordinateur Aeriyth du Royaume-Uni. (Aeriyth se sert uniquement de sa poignée de jeu en raison d’un harcèlement en ligne précédent.) «Des chariots de nourriture célèbres, une roue pour faire tourner et obtenir une quête, un Murloc errant avec des marchandises, un parfumeur et des artistes qui vous dessinent en direct – pour n’en nommer qu’un quelques concepts que j’ai vus.

«Les performances ont également été très appréciées cette année – en gros, un créneau horaire fixe pour les personnes programmées pour jouer des scènes dans le jeu, lire de la poésie, faire des danses coordonnées et raconter des histoires tout au long de la semaine», a déclaré Fant. «Les gens qui font les performances sur scène deviennent très créatifs.»

«Ce que j’ai personnellement aimé, c’est la dynamique qui a émergé entre la Brightmoon Faire et Darkmoon’s Finest, deux guildes orientées carnaval», a déclaré Aeriyth. «Ils ont organisé des performances incroyables sur scène et se sont retrouvés dans une rivalité au Tournoi, se tirant des singeries les uns sur les autres et ainsi de suite. J’adore les moments d’intrigue émergents comme celui-là. »

Les cérémonies d’ouverture et de clôture comprenaient également des performances dans l’arène principale, y compris des feux d’artifice coordonnés. Les joueurs étaient en communication vocale les uns avec les autres, utilisant des signaux coordonnés pour déclencher différents types de feux d’artifice au même moment dans le jeu.

«La cérémonie d’ouverture était essentiellement une introduction au Colisée», a déclaré Fant. «C’était bondé cette année – les stands étaient à peu près pleins. Chaque année, nous choisissons une personne de chaque course en jeu pour représenter leur peuple et être présentée comme le représentant racial. Tout le monde est accueilli, les représentants peuvent dire quelque chose pour leur groupe, puis il y a un feu d’artifice très élaboré. Cette année, la troupe de théâtre Runaway a pris le feu d’artifice du jeu et a chorégraphié tout un feu d’artifice en utilisant des joueurs individuels pour les déclencher à l’unisson. Il est ressorti beau. “

L’événement est étonnamment exempt de chagrin dans le jeu, en partie grâce aux efforts d’une équipe de bénévoles qui agissent en tant que coordonnateurs de la sécurité dans le jeu.

«Ma position au sein de l’équipe de coordination est principalement une position dans le personnage parce que je gère la sécurité de l’événement, qui est principalement une fonction dans le personnage pour donner l’impression que nous avons le contrôle sur le terrain pour assurer la sécurité des gens,» A déclaré le coordinateur Rease Archbold de l’Indiana. «En réalité, nous ne pouvons pas contrôler les gens, parce que nous n’avons aucun moyen de les amener à faire ce qu’ils ne veulent pas faire. Nous devons donc établir une relation avec eux sur une base hors de leur caractère afin qu’ils soient prêts à travailler avec nous et à ne pas perturber l’événement et la nature pacifique que nous essayons d’atteindre.

Le tournoi propose également des événements sportifs, y compris le créatif «Carpball», que Davis a nommé comme favori. Il a même été diffusé en direct cette année.

«C’est un sport inventé et entretenu par la communauté des jeux de rôle», a-t-il déclaré. «Cela a commencé avec un jouet en jeu appelé une carpe d’eau vive qui peut être lancé, mais les joueurs ont mis au point des règles et des règlements pour en faire un événement compétitif officiel. Des ligues ont été formées, avec un certain nombre de guildes façonnant leurs équipes après des équipes sportives professionnelles. Ils synchronisent leurs uniformes et créent leurs propres logos et mascottes. C’est un jeu-dans-un-jeu très intéressant qui démontre la créativité et l’enthousiasme de notre communauté.

L’énorme total de dons de bienfaisance des participants au tournoi cette année a généré un dernier événement de suivi: le rasage de la tête du coordinateur Christopher Lense, du Maryland, qui avait juré de se raser la tête si le tournoi rassemblait suffisamment de dons.

«J’adore l’atmosphère générale de Renaissance Faire que nous pouvons créer avec tant de gens», a-t-il déclaré. «Je sais que de nombreuses foires et parcs d’attractions ont fermé cette année en raison de la distanciation sociale, et cet événement a donné à beaucoup de gens l’occasion d’en profiter. sorte d’environnement dans un cadre virtuel avec leurs amis en ligne. C’est très amusant et ironique par rapport à certaines des batailles et guerres les plus difficiles qui se déroulent dans ce jeu.

