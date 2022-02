Nick Cannon s’excuse pour « douleur et confusion » après avoir annoncé un huitième enfant après la perte de son fils

Nick Cannon s’est excusé pour la «douleur et la confusion» qu’il a pu causer après avoir annoncé qu’il attendait son huitième enfant, affirmant qu’il était entré dans «trop de détails» en parlant de la nouvelle à la suite de la mort de son fils.

Cannon a des jumeaux, Moroccan et Monroe, avec son ex-femme Mariah Carey, ainsi qu’un enfant de quatre ans nommé Golden Sagon et un enfant d’un an appelé Powerful Queen avec Brittany Bell.

Il a également engendré des jumeaux de sept mois, Zion et Zillion, avec Abby De La Rosa.

Mais l’animateur de télévision a été dévasté à la fin de l’année dernière lorsque Zen, le fils de cinq mois qu’il partageait avec Alyssa Scott, est décédé d’une tumeur au cerveau.

Maintenant, Cannon a annoncé qu’il avait un autre bébé en route avec le mannequin Bre Tiesi, après avoir organisé une soirée de révélation de genre.

Cependant, il s’est depuis excusé pour ses actions, affirmant qu’il s’était « probablement mal exprimé » et qu’il aurait pu mieux gérer des discussions aussi « délicates et sensibles » – et qu’il avait peut-être l’impression qu’il faisait des comparaisons entre son défunt fils Zen et l’enfant qu’il attend.

Dans une vidéo YouTube, Cannon a déclaré: « Je voudrais en fait prendre un moment juste pour être honnête et même prendre un moment pour écouter et réfléchir à ce que je disais et à ce qui se passe et m’excuser correctement.

« J’aimerais aborder certains des commentaires que j’ai faits lors de l’émission de lundi. Je souhaite toujours protéger et respecter la vie privée des mères de tous mes enfants et, vous me connaissez, je veux vraiment être sincère et que ce soit quelqu’un qui est nouveau ou quelqu’un qui a eu mon enfant et j’ai une si bonne relation et une si grande admiration pour tout le monde dans ma vie.

« Je crois que j’ai probablement – non, j’ai échoué – à le faire lundi parce qu’il se passait beaucoup de choses. Je ne savais pas comment l’expliquer, je ne savais pas quoi dire, donc je parlais probablement trop vite et je me suis probablement mal exprimé et je sais que je pourrais faire mieux face à des discussions délicates et sensibles.

« Alors je vous promets, je promets aux mères de mes enfants, je promets à ma famille que je ferais mieux, que je continuerai à être plus compréhensive, attentionnée, compatissante comme ils me le montrent souvent, chaque jour à travers ces processus. »

Il a poursuivi: « Je me suis mal exprimé et je suis probablement allé trop dans les détails lundi pour exprimer mes sentiments, et j’avais l’impression de faire probablement des comparaisons ou de discuter probablement en parlant du décès de mon fils Zen, puis en parlant également du nouvel enfant qui Je m’attends à.

Crédit : YouTube/Nick Cannon

« Je n’avais pas à faire ça – je n’avais pas besoin de faire ça parce que ce sont deux moments complètement séparés dans ma vie et dans la vie et ils méritent tous les deux le respect qu’ils sont. Le deuil est un processus, et je suis toujours en deuil, chaque jour, et moi-même et Alyssa, notre famille, nous faisons toujours face à cela. Et je sais que cela semble gênant parce que les gens essaient de respecter le timing et rien de tout cela n’a d’importance.

« Vous savez, nous avons perdu un enfant. Et c’était une situation sincère et c’est toujours une situation sincère. Et je l’aime, j’aime mon fils Zen, et je l’aimerai toujours. Et je vais aimer mon nouvel enfant, et je vais aimer chaque enfant à partir de ce moment-là. Je suis un être humain responsable, j’assume l’entière responsabilité de tout, donc je dois dire que je m’excuse sincèrement auprès de toutes les personnes impliquées pour toute douleur ou confusion supplémentaire que j’ai pu causer.

Sur un épisode de Le spectacle Nick Cannon plus tôt cette semaine, il a admis que sa vie était « hors de contrôle » et qu’il devait maîtriser son comportement.

« Mon thérapeute était l’un des [people] qui a dit que je devrais probablement être célibataire parce que j’avais partagé cette nouvelle, que Bre était enceinte », a déclaré le Wild ‘n Out star a expliqué.

Les gens se demandent quand exactement il a commencé ce voyage sans sexe parce qu’il a admis en octobre qu’il allait faire profil bas pendant un certain temps.

Lors d’une apparition sur le Champions de la boisson podcast, il a dit qu’il avait « assez d’enfants, assez de gambades ».