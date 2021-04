Critique: Oddworld: Soulstorm (PS5) – Un jeu difficile à aimer

Il est difficile de savoir par où commencer avec Oddworld: Soulstorm. La série a certainement eu ses hauts et ses bas, mais cela a toujours été ressenti comme faisant partie de la saveur de PlayStation, c’est donc agréable de la retrouver après tant d’années. C’est une réinvention de l’Exoddus d’Abe, une suite de New ‘n’ Tasty, et à certains égards, c’est l’une des meilleures entrées de la célèbre franchise. Cependant, en tant que jeu vidéo moderne, Soulstorm est difficile à recommander.

L’histoire est une continuation de l’évasion d’Abe de Rupture Farms; il est considéré comme un sauveur et un héros par ses compagnons Mudokons, et doit continuer à sauver le reste de ses frères asservis. Tout de suite, la cinématique d’ouverture montre l’ambition plus large du projet; les scènes pré-rendues sont superbes, avec des personnages bien animés et des paysages incroyables. Malheureusement, le jeu ne conserve pas les visuels impressionnants lorsque vous jouez, mais dans l’ensemble, il semble assez décent.

S’appuyant sur cette présentation plus grande, cela ressemble à un jeu plus large en général. Il s’agit très certainement d’un jeu Oddworld, mais la portée est un peu plus grande et plus large. Vous continuez à traverser des étapes complexes, à gérer les Sligs, à éviter les dangers et à sauver les Mudokons, mais les niveaux semblent plus grands, la caméra se retirant pour montrer l’échelle. Il y a des secrets partout, avec des chemins divergents et cachés que vous devrez trouver si vous voulez sauver tout le monde. De plus, Soulstorm introduit quelques nouvelles fonctionnalités dans le jeu de plateforme de puzzle dans le but de moderniser les choses.

Un point de friction majeur avec la série a été le mouvement restreint d’Abe, ce qui rendrait de simples sauts potentiellement périlleux. Vous deviez être précis dans votre positionnement et votre timing. Ici, un double saut rend les choses un peu plus indulgentes, vous permettant d’atteindre des plates-formes élevées et de récupérer des tentatives infructueuses. Cependant, même si cela rend Abe plus agile, les sauts sont toujours difficiles à juger, et le simple fait de grimper sur des rebords ou de se balancer entre des barres de singe peut être frustrant. Surtout selon les normes modernes, le simple contrôle du personnage semble assez rigide.

Nous sommes également un peu déçus par l’ajout du pillage et de l’artisanat. Bien qu’ils fournissent une couche supplémentaire au déroulement d’une scène, fouiller dans chaque bac et chaque casier devient assez vite fastidieux et l’artisanat semble superflu. Vous devrez le faire pour obtenir certains gadgets et objets, mais vous n’aurez pas du tout besoin de le faire dans le jeu.

Pour être honnête, les choses qui fonctionnent le mieux dans ce jeu sont celles qui ont toujours fonctionné: posséder des ennemis, résoudre des énigmes environnementales et sauver des Mudokons. Les premiers niveaux peuvent être un exercice de frustration, en particulier une section dans laquelle vous devez vous faufiler devant les méchants pendant que les tireurs d’élite dirigent leurs lasers vers vous et que les tirs de mortier tombent du ciel. Heureusement, les choses reprennent un peu plus tard lorsque l’action ralentit et il s’agit plus de guider vos alliés vers la sortie. Quand tout fonctionne bien, trouver tous les Mudokons et mener avec succès la ligne de conga à travers un territoire dangereux est satisfaisant. Posséder des Sligs et les diriger pour tirer des leviers et abattre d’autres méchants reste une solution amusante.

Le problème est qu’il ne fait pas fonctionnent toujours bien. Nous avons rencontré à de nombreuses reprises des problèmes avec l’IA qui ont transformé certaines parties du jeu en une véritable corvée. Parfois, les Sligs arrêtaient de patrouiller sur leur route, s’arrêtant sur place, ce qui signifiait parfois que nous ne pouvions pas progresser sans mourir ou redémarrer le point de contrôle. D’autres fois, les Mudokons suivant Abe refusaient de se comporter; se cacher dans un casier devrait voir vos adeptes faire de même, mais de temps en temps, un ou deux d’entre eux décideraient de ne pas s’en soucier.

Ailleurs, vous aurez souvent besoin de jeter des bouteilles de la bière titulaire de Soulstorm pour déclencher des incendies et de l’eau pour éteindre les incendies. C’est très difficile, surtout lorsque la caméra encadre les choses à un angle inconfortable, ce qui rend difficile de juger de votre lancer. Curieusement, la question de savoir si les bouteilles d’eau allaient effectivement éteindre le feu était extrêmement aléatoire. Franchement, le gameplay ressemble un peu à un désordre.

Critiquer un jeu Oddworld pour ses contrôles obstinés peut sembler un peu dur, car la série a toujours été comme ça. Cela a toujours été une aventure difficile qui nécessite de la précision et une acceptation que vous mourrez beaucoup, et les fans adorent cela à propos de la franchise. C’est une histoire sombre dans un décor oppressant mettant en vedette un héros faible, et ces titres ne vous tiennent pas la main. Ca a du sens. Cependant, rien de tout cela ne signifie qu’un nouveau jeu de la série doit suivre les limitations de conception de la fin des années 90. D’une certaine manière, nous admirons que Soulstorm soit si fidèle aux bizarreries établies de la franchise, mais pour nous, cela ne constitue pas une expérience très agréable, surtout lorsqu’elle est combinée avec des bugs et des fonctionnalités inutiles.

Cela dit, il y a un charme indéniable pour Abe et le monde étrange qui peut vous aider à traverser des moments difficiles. Le personnage est adorablement sombre et la terre qu’il habite est bien réalisée, se sentant plus grande que n’importe quel titre. À son meilleur, le jeu propose de superbes scénarios, tels que le détournement d’un énorme train, et présente un monde fascinant plein de personnages inhabituels et intéressants. C’est ce qui maintient tout cela ensemble, et c’est ce qui permettra aux fans de continuer à traverser la longue campagne.