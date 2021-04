L’énorme mise à jour de Monster Sanctuary ajoutera de nouvelles options de jeu + et de difficulté plus tard ce mois-ci

Monster Sanctuary est un fantastique RPG de capture de monstres sorti sur PlayStation 4 en décembre de l’année dernière. Nous avons fait l’éloge de l’aventure pixélisée dans notre revue Monster Sanctuary PS4, lui donnant un « excellent » 8/10. En tant que tel, nous sommes ravis d’entendre parler d’une mise à jour plutôt robuste qui arrivera dans le jeu plus tard ce mois-ci, le 20 avril.

Le patch est configuré pour ajouter New Game + – vous permettant de jouer à nouveau dans le jeu avec vos monstres presque intacts – ainsi que deux nouvelles options de difficulté: Casual et Master. La mise à jour comprendra également un certain nombre de modifications liées à l’équilibre, donc si vous avez des monstres préférés, vous voudrez peut-être vérifier s’ils ont été modifiés.

Vous pouvez trouver tous les détails ci-dessous, gracieuseté du développeur Moi Rai Games.

Nouveau jeu Plus

La première des deux grandes nouvelles fonctionnalités à venir dans Monster Sanctuary: le nouveau mode Game Plus! Ce mode est déverrouillé une fois que vous avez terminé au moins une fois le contenu de l’histoire principale du jeu. Lorsque vous choisissez NewGame + dans le menu de démarrage, vous devez sélectionner l’une de vos sauvegardes existantes – cela déterminera les monstres et les objets supplémentaires disponibles au début. Vous pouvez ensuite démarrer votre nouveau fichier de sauvegarde sur le même emplacement de sauvegarde ou sur tout autre emplacement de sauvegarde.

Voici les détails complets de New Game Plus:

Tous les monstres et de nombreux éléments du fichier de sauvegarde choisi seront transférés vers votre nouveau fichier de sauvegarde.

Les monstres sont réinitialisés au niveau 1, mais conservent leur décalage.

Les améliorations d’équipement sont supprimées.

Objets non reportés: éclats de cristal, matériaux d’artisanat, nourriture, objets clés / d’histoire, insignes de niveau 40, boîtes d’artisanat et de récompenses, objets de combat. Ces éléments sont convertis en or sur le nouveau fichier de sauvegarde.

Les monstres inactifs passent au niveau de vos monstres actifs jusqu’à ce qu’ils atteignent leur niveau du fichier de sauvegarde précédent.

Les capacités d’exploration ne peuvent pas être utilisées tant que vous ne rencontrez pas de monstres qui peuvent les utiliser.

De même, vous ne pouvez donner que des monstres et des œufs à l’armée que vous avez déjà rencontrée.

Certains textes du didacticiel sont ignorés.

Modes de difficulté occasionnel et maître

Nous ajoutons deux nouveaux modes de difficulté à Monster Sanctuary (avec la difficulté actuelle du jeu prenant le rôle de la difficulté « Normale » qui est choisie par défaut). Ils sont appelés modes « Casual » et « Master ».

Voici les détails du fonctionnement de ces deux nouveaux modes:

En Occasionnel, les monstres sauvages ont moins de santé et font moins de dégâts. Dans Keeper Encounters, le niveau d’amélioration de l’équipement des monstres ennemis est réduit de 1.

Sur Maître, les monstres sauvages ont plus de santé, font plus de dégâts et ont de nombreuses compétences supplémentaires. Dans Keeper Encounters, le niveau d’amélioration de l’équipement du monstre ennemi est augmenté de 1.

La difficulté peut être modifiée à tout moment en allant dans le menu des options. Il peut être changé en cours de partie.

Le nouveau mode Casual vise à alléger la courbe de difficulté de notre jeu. Cependant, il ne s’agit que d’une légère diminution de la difficulté, ce qui signifie que les joueurs devront toujours s’engager avec nos systèmes de compétences et réfléchir à leur stratégie pour réussir.

Le nouveau mode Master a été principalement conçu avec New Game Plus à l’esprit. Il est équilibré pour fournir des joueurs vétérans, qui ont beaucoup d’options supplémentaires à leur disposition grâce à NG +, un nouveau défi plus difficile. Bien qu’il soit techniquement possible de battre le jeu en mode maître avec un fichier de sauvegarde régulier, nous vous recommandons vivement d’utiliser ce mode en conjonction avec New Game Plus (en utilisant de préférence une équipe optimisée de six monstres décalés).

Nouveau Matchmaking PVP

Cette mise à jour s’accompagne également d’une variété de changements visant à rendre le mode PVP plus agréable! D’une part, il est livré avec un nouveau système de matchmaking PVP.

Voici les détails du fonctionnement du nouveau matchmaking:

Le matchmaking prend en compte le niveau de vos 3 monstres les plus élevés dans le groupe (pour éviter l’abus potentiel d’avoir un backline de bas niveau).

Il prend également en compte le niveau moyen de mise à niveau de l’équipement de ces monstres.

En dehors d’une certaine plage de niveaux (basée sur le niveau du monstre + le niveau d’équipement), les joueurs ne peuvent pas correspondre.

Le matchmaking prend également en compte votre note PVP.

Initialement, le matchmaking ne permettra que les joueurs dans une certaine fourchette de classement s’affrontent les uns contre les autres. Après un certain temps dans la file d’attente, vous êtes mis en «recherche étendue», ce qui vous permet de faire des comparaisons avec d’autres qui sont également en «recherche étendue».

Les joueurs qui ont une note de 1300 ou plus commencent par défaut dans la «recherche étendue» (pour empêcher les rangs plus élevés de l’échelle de ne pas trouver d’adversaires).

Vous pouvez également configurer manuellement le moment où votre jeu passe en « recherche étendue » (instantanément / 30sec / 1min / 2min / 3min / 5min / jamais).

Nouvelle saison PVP

Avec ce premier patch de mise à jour, nous commencerons également une nouvelle saison PVP dans Monster Sanctuary. Cela signifie que tous les joueurs recommencent dans la ligue Bronze, ce qui vous permettra à nouveau d’obtenir des récompenses pour votre ascension dans les ligues PVP supérieures.

Cette mise à jour propose de nombreux changements d’équilibrage des monstres, des arbres de compétences et des compétences – presque tous ont été explicitement faits avec la méta PVP à l’esprit. Nous espérons que ces changements bouleverseront la composition actuelle des équipes et ouvriront de nouvelles options compétitives.

Équilibrer les changements



Golem de vapeur: gagne Multi Burn + Fire Shield, perd le double impact

Sutsune: Dark Shift obtient -1 défense de base

Crapaud spectral: gagne ‘Attack Plus’, perd ‘Combo Buffing’, Light Shift obtient -1 PV de base

Qillin: gagne ‘Punishment’ + ‘Multi-shock’ + ‘Health Plus’, perd ‘Double Impact’

Escargot de cristal: gagne ‘Vieillissement’ + ‘Survie’ + ‘Bouclier volatile’ + ‘Coupure critique’ + ‘Bouclier du sabeteur’, perd ‘Affinité avec la Terre’ + ‘Surcharge de défense’ + ‘Protecteur de masse’

Ninki Nanka: gagne ‘Assistance’ + ‘Multi Sidekick’ + ‘Supply’ + ‘Healing Shield’ +1 mana de base, perd ‘Combo Buffing’ + ‘Mana Focus’ + ‘Transfusion’ + ‘Amélioration de la régénération de mana’

Ninki: gagne +1 en mana de base

Vertraag: perd 1 instance de ‘Purify’

Troll: gagne +1 défense de base et -1 attaque de base

Promethean: gagne maintenant la «réaction en chaîne»

Changeling: gagne ‘Hexed Touch’ et ‘Death Blow’, perd ‘Mana Plus’ et ‘Defense Plus’

Akhlut: Possède désormais les 5 niveaux de « Guérison », gagne « Observer » et ses bonus de statistiques de décalage ont été réaffectés

Vodinoy: est un « guerrier » en plus de ses autres types maintenant

Toxiquus: les deux changements donnent +1 au mana de base

Yowie: gagne « Protecteur » et « Purifier », perd « Transfusion »

Goblin King: gagne ‘Crit Chance Plus’ et deux ‘Crit Damage Plus’

Magmamoth: le décalage sombre gagne +1 attaque de base et +1 magie de base, le décalage lumière obtient +1 attaque de base

Crystal Snail: gagne ‘Observe’, ‘Multi Poison’ et ‘Restoring Shield’, perd ‘Channeling Balance’, ‘Outlast’ et ‘Shieldcast’

Elderjel: perd -1 mana de base, gagne +1 mana de base lors d’un changement de lumière

Imori: Gagne Slash toxique, perd Frappe bénie

Changements de compétences et d’équipement

« Armurerie » augmente désormais toutes les statistiques des accessoires des guerriers (à l’exception des effets secondaires)

« Arme » augmente désormais toutes les statistiques des armes des guerriers (à l’exception des effets secondaires), valeur augmentée à 25% (au lieu de 15%)

« Poison Eater » compte également comme une action de soin maintenant, mais les coups supplémentaires ne font que 20% de dégâts maintenant (au lieu de 30%)

Les dégâts de ‘Attaque magique’ ont été augmentés à 6 * 60% (au lieu de 6 * 50%)

Bonus de dégâts ‘Cookie Mushroom’ augmenté à 3% (au lieu de 2,5%)

Diminution légèrement des valeurs de dégâts et de chances de critique de « Faux » (valeurs finales: 200 attaques, 225 magie, 7% de chances de critique, 25% de dégâts critiques)

‘Katana’ a maintenant légèrement augmenté les valeurs de chances d’attaque et de critique (valeurs finales: 200 attaques, 15% de chances de critique, 20% de dégâts critiques)

« Crochet » et « Harpe » accordent désormais un bonus de soins / soins complets lorsqu’ils sont équipés en main libre (cela permet à toutes les armes de fournir un effet secondaire complet lorsqu’elles sont équipées maintenant)

Le « grand bouclier » fournit désormais une valeur de défense complète lorsqu’il est équipé en main libre

Les chances de propagation de l’affaiblissement ‘Curse Chain’ ont été réduites à 35% (au lieu de 40%)

Les valeurs de « magie du sang » ont été légèrement réduites à 35% / 35% (au lieu de 40% / 40%)

Les dégâts de « saignement » contre les monstres sauvages augmentent désormais le score d’exécution (de moitié le montant des dégâts normaux)

La valeur de réduction des dégâts de ‘Combat Guard’ a été augmentée à 7,5% (au lieu de 5%)

Les chances de redirection « Magnétiser » sont réduites à 25% (au lieu de 35%) mais la chance augmente lorsque l’attaquant subit plusieurs chocs (de 12,5% pour chaque choc supplémentaire)

Chances de suppression du buff ‘Electrolytes’ augmentées à 75% (au lieu de 50%)

Bonus de débuff ‘Eau polluée’ augmenté à 10% (au lieu de 8%)

La valeur du bouclier ‘Assault Shield’ a été augmentée à 30% (au lieu de 25%)

Les dégâts de ‘Shadow Proc’ ont été augmentés à 75% (au lieu de 60%)

Passif «Éclairer», «Rituel partagé» et autres passifs de buff de partage partagent désormais le buff même lorsque le monstre de partage est déjà plafonné sur ce buff.

Les chances d’affaiblissement ‘Hexed Touch’ ont été augmentées à 40% (au lieu de 35%)

Réduction des dégâts et de la résistance à l’affaiblissement des performances optimales à 10% (au lieu de 15%)

Oculus ‘Intelligent Swarm’ est revenu pour avoir 75% de chances d’appliquer une charge de charge (au lieu de 100%)

Dans l’ensemble, c’est un assez gros patch. Avez-vous joué à Monster Sanctuary? Cette mise à jour pourrait-elle vous inciter à la récupérer? Rassemblez vos meilleures bêtes dans la section commentaires ci-dessous.