Série The Walking Dead : Dead City, Negan et Maggie : intrigue et date de sortie

La nouvelle série dérivée de »Les morts qui marchent »avec Maggie et Negan intitulé »Ville morte », vient d’annoncer sa première fenêtre lors du panel de l’émission au New York Comic-Con, ainsi qu’une multitude d’images qui ont donné aux fans un premier aperçu de ce que la nouvelle série dirigée par deux des personnages les plus préférés du public.

Les acteurs Lauren Cohan (Magie) et Jeffrey Dean Mordan (Negan) étaient présents lors de la présentation de »Dead City », avec leurs compagnons Norman Reedus, Lauren Ridloff, Eleanor Matsuura, Paola Lazare Oui Michel James Shaw rejoindre le panneau. En plus des aperçus des derniers épisodes de « The Walking Dead », l’équipe a également révélé que « Dead City » commencera à être diffusé en avril 2023.

La nouvelle série, précédemment intitulée « Isle of the Dead », suivra Maggie et Negan à New York alors qu’ils explorent un Manhattan séparé du continent. Les survivants de cette section de New York doivent affronter les morts et « l’anarchie, le danger, la beauté et la terreur ».

Beaucoup de fans ont été surpris par le spin off, car ces deux personnages n’ont pas une histoire très attachante, considérant que Negan a tué Glenn, le mari de Maggie juste devant elle.

Cependant, dans les épisodes récents, Maggie a fait face à un dilemme moral avec Negan quand on a appris qu’il s’était marié et que sa nouvelle femme avait un enfant en route, donc la nouvelle émission se concentrera beaucoup plus sur la dynamique entre les personnages.

Les deux acteurs ont donné des détails sur ce que les fans peuvent attendre de »Dead City » depuis son annonce. Morgan a tweeté peu de temps après la révélation, faisant la promotion de l’émission en disant simplement : « ‘Dead City’ va vous époustoufler. Je le répète, ÇA VA VOUS ÉPOUFFLER. »

Cohan a offert plus d’informations sur la série, notant que la relation des personnages est toujours à la limite de l’hostilité et qu’il ne semble pas probable que les deux forment une amitié rapide après leur histoire controversée.

« Ce sont deux personnes qui ne sont pas encore amies et qui vont se voir dans ce nouveau domaine », a déclaré l’actrice dans une interview. « Vous verrez des éléments de chacun de ses personnages qui seront nouveaux et stimulants, et ça va être incroyable.

»The Walking Dead: Dead City » sortira en avril 2023. La finale de la série principale sera diffusée le 20 novembre 2022.