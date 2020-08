Les nouveaux chapitres vidéo de YouTube s’appuient sur des signets d’horodatage

YouTube a étendu sa fonctionnalité de signets d’horodatage pour activer les chapitres vidéo pour les vidéos. Les chapitres sont affichés sur les vidéos sous forme de clips individuels, ce qui permet aux téléspectateurs d’identifier et de passer plus facilement à différents segments.

En juin 2019, YouTube a commencé à tester les liens de saut d’horodatage pour son moteur de recherche. Trois mois plus tard, Google a annoncé qu’il inclurait les signets d’horodatage YouTube en tant que segments vidéo dans la recherche Google.

Les signets d’horodatage sont créés en ajoutant des horodatages et un court texte descriptif à la description de la vidéo. Lorsque les modifications sont enregistrées, YouTube les convertit automatiquement en liens de saut d’horodatage.

Les deux façons de formater les liens d’horodatage dans les descriptions YouTube

Le 28 mai 2020, Google a annoncé le lancement de Video Chapters. Les chapitres vidéo s’appuient sur des signets d’horodatage en les incorporant visuellement dans la vidéo.

Les chapitres vidéo sont créés par des signets d’horodatage

Pour étendre les signets d’horodatage à utiliser comme chapitres vidéo, les critères suivants doivent être remplis.

La liste des horodatages doit commencer par 00:00 Il doit y avoir au moins trois horodatages répertoriés par ordre croissant La durée minimale d’un chapitre vidéo est de 10 secondes

L’utilisation des chapitres vidéo présente quelques avantages clés. Le premier avantage est qu’il utilise des signets d’horodatage, ce qui signifie que les vidéos peuvent améliorer l’exposition sur YouTube et les résultats de recherche Google si elles ne les utilisaient pas auparavant. Deuxièmement, il aide les téléspectateurs à trouver des clips plus rapidement, ce qui est une meilleure expérience utilisateur. Enfin, tirer parti du deuxième avantage permet aux téléspectateurs de partager plus facilement des clips et de générer plus de trafic vers les vidéos.

Mises à jour hebdomadaires, pas de spam et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.