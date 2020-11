Ces 9 groupes d’idoles sont actuellement les plus riches en K-Pop

K-Pop est une industrie massive et de nombreux groupes font leurs débuts chaque année. Mais tous ne sont pas en mesure d’atteindre les sommets de ces 9 groupes en termes de revenus.

9. GOT7

En raison de tournées massives, ils ont pu gagner des fans du monde entier, renforçant ainsi leur base de fans internationale. Cela, combiné à de fortes ventes d’albums et à des recommandations, en fait un groupe à prendre au sérieux ses revenus.

8. Velours rouge

Rassembler les accords d’approbation à gauche et à droite tout en maintenant un intérêt élevé à l’étranger les a bien financés. Elles sont également l’un des rares groupes de filles coréennes à bien vendre régulièrement sur le marché intérieur.

7. MAMAMOO

MAMAMOO est considéré comme l’un des groupes de filles les plus vendus en Corée lorsque les ventes numériques et physiques sont combinées. Lorsque vous tenez également compte de leurs activités individuelles, des avenants aux projets solo, ils rapportent beaucoup d’argent!

6. DIX-SEPT

C’est un groupe bien équilibré qui gère les tournées, les recommandations et leur concentration sur le marché japonais pour les faire réussir aussi bien qu’eux. Ils sont récemment devenus deux millions de vendeurs!

5. EXO

Leurs ventes de musique sont incroyables et ils font aussi bien des tournées. Leur polyvalence pour les marchés coréen et chinois leur a également donné un avantage. Et nous ne pouvons pas non plus oublier les débuts réussis en solo de chaque membre.

4. TVXQ

Ce sont des légendes, surtout au Japon où ils peuvent gagner plus d’argent pour moins de spectacles. Et le Japon est la deuxième plus grande industrie musicale après les États-Unis, donc ils se débrouillent plutôt bien pour eux-mêmes, même s’ils ne sont pas aussi massifs en Corée qu’ils l’étaient autrefois. Ils sont toujours le groupe d’idols le plus populaire de Corée au Japon.

3. BLACKPINK

Bien que leurs ventes de musique n’aient pas été aussi impressionnantes au départ que les autres groupes de la liste, ils ont réussi à bien se débrouiller avec les tournées et leur orientation mondiale. Mais maintenant, ils atteignent également le sommet des palmarès des ventes, avec leur premier album complet vendu à plus d’un million d’exemplaires.

2. DEUX FOIS

Ce sont les reines de la K-Pop, des tournées aux recommandations en passant par les ventes. Bien que les groupes de garçons se vendent généralement mieux que les groupes de filles, TWICE est l’exception à cette règle.

1. BTS

Il est assez évident pourquoi ils ont pris la première place. Ils excellent dans tous les domaines: battre des records de musique, vendre des contrats de soutien et verrouiller les collaborations d’artistes. Ils ont tout simplement tout. Et nous ne pouvons pas oublier leur stock dans Big Hit Entertainment, qui ajoute des millions de plus à leur valeur nette.