Qui est la femme d’Alec Baldwin ? Âge, valeur nette et nationalité

Des comédies romantiques aux films de science-fiction, Alec Baldwin a joué dans d’innombrables films tout au long de sa carrière.

Le joueur de 63 ans est connu pour avoir joué dans la comédie romantique de 2009 C’est compliqué aux côtés de Meryl Streep, Les défunts (2006) et Le refroidisseur (2003). Il a joué dans de nombreux films et émissions de télévision dans des rôles principaux et secondaires. Alec Baldwin est également scénariste, comédien et producteur.

Baldwin a fait ses débuts d’acteur dans le feuilleton de jour de NBC Les médecins entre 1980-82. Son premier rôle principal était dans Cutter à Houston en 1983.

Qui est la femme d’Alec Baldwin ? Alec et Hilaria sont-ils toujours ensemble ?

Alec Baldwin est marié à Hilaria Baldwin (née Hayward-Thomas) depuis 2012. Avant cela, Alec était marié à l’actrice Kim Basinger entre 1993 et ​​2002.

Hilaria Baldwin est une instructrice de yoga, entrepreneure et podcasteuse originaire de Boston. Née le 6 janvier 1984, Hilaria a 37 ans en 2021. Hilaria est également la co-fondatrice de la chaîne de studios de yoga basée à New York Yoga Vida.

La femme d’Alec Baldwin est-elle espagnole ?

Hilaria Baldwin est de nationalité américaine et aurait des origines anglaise, canadienne-française, allemande, irlandaise et slovaque.

Cependant, Hilaria affirme qu’elle a été élevée dans un foyer hispanophone et qu’elle a voyagé régulièrement en Espagne en grandissant. Ses parents ont déménagé à Majorque en 2011 après avoir fondé International Integrators, une organisation de médecine alternative. La mère d’Hilaria était médecin et professeure adjointe à la Harvard Medical School et son père, avocat.

Quelle est la valeur nette d’Hilaria Baldwin en 2021 ?

Hilaria Baldwin aurait une valeur de 10 millions de dollars en 2021. Comme mentionné, elle est une entrepreneure prospère et dispose de plusieurs sources de revenus.

Alec Baldwin a-t-il des enfants ?

Alec a sept enfants au total. Il a une fille de son mariage avec Kim Basinger, Ireland Baldwin (née en octobre 1995). Hilaria est une belle-mère en Irlande et elle et Alec ont six enfants ensemble :

Carmen Gabriela (née en août 2013)

Rafael Thomas (né le 17 juin 2015)

Leonardo Angel Charles (né le 12 septembre 2016)

Roméo Alejandro David (né le 17 mai 2018)

Eduardo Pau Lucas (né le 8 septembre 2020)

María Lucía Victoria (née en 2021 par mère porteuse)

Hilaria a parlé ouvertement de ses deux fausses couches et de son utilisation d’un traitement de FIV et d’une mère porteuse.

Hilaria Baldwin et ses six enfants. (Crédit : Instagram/@hilariabaldwin)

Dans une publication Instagram avec ses six enfants le jour du souvenir de la grossesse et de la perte du nourrisson cette année, elle a écrit: « Reconnaissante pour ces petits humains que je me sens chanceux de m’appeler » maman « et chaque jour, ceux que j’ai perdus me manquent.

« Corps, merci pour ce voyage de maman: les émotions, les hormones, les larmes, le sang, les points de suture, les pertes, la guérison, l’expansion, la contraction, la tentative de FIV – toutes ces injections, patchs, pilules, chirurgies… .la rencontre de mes petits amours et voir mon cœur grandir incroyablement passionné, la chute de cheveux post-partum – les poils de bébé qui poussent (comme vous pouvez le voir mes mèches rebelles Edu :joie:), l’épuisement, l’allaitement, la peau hormonale, le ventre lâche la peau, l’acceptation et l’amour d’un corps changé à jamais… c’est beaucoup de choses que nous vivons, non ?